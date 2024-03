Die großen Windkonzerne in Europa schreiben wieder schwarze Zahlen. Nach Jahren der Gewinnwarnungen, Chefwechsel und milliardenschweren Verlusten scheinen die Turbinenhersteller die Gewinnzone erreicht zu haben. Nordex hat am 29. Februar 2024 seine Bücher für das abgelaufene Jahr 2023 geöffnet und die Analysten positiv überrascht. Nach einem Verlust von 244 Millionen Euro im Jahr 2022 machte Nordex 2023 wieder Gewinn. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) liegt bei knapp zwei Millionen Euro. CEO José Luis Blanco stellte fest, dass die neuen Aufträge profitabel seien und sich langsam bemerkbar machten. Nach Jahren sinkender Preise und roter Zahlen haben die Hersteller begonnen, ihre Preise wieder zu erhöhen. Bei Nordex kostet eine Windkraftanlage mittlerweile 25 bis 30 Prozent mehr als noch vor drei Jahren.

Der harte Konkurrenzkampf der Windanlagenbauer spiegelte sich bis dato auch in den Aktienkursen wider. Im Falle von Nordex wurde das All-Time-High bereits Mitte Dezember 2015 bei 29,65 Euro markiert. Das partielle Tief, hervorgerufen durch die Coronakrise Anfang 2020, hatte einen Kurssturz bis auf das Kursniveau von 4,85 Euro am 23. März 2020 zur Folge. Die Preissteigerung bei den Turbinen um bis zu 30 Prozent sollte das Jahr 2024 profitabler machen. Beim Gewinn pro Aktie könnte der Turbinenbauer im Jahr 2024 den Break-even erreichen und in den Folgejahren positiv bilanzieren. Dies kam bei den Marktteilnehmern so gut an, dass sie vergangenen Donnerstag und Freitag den Kurs um rund 18 Prozent nach oben schnellen ließen. Damit könnte die seit Ende Oktober 2023 andauernde Bodenbildungsphase abgeschlossen sein, nachdem auch der gewichtige Widerstand bei 10,55 Euro überwunden wurde. So rückt der Widerstand bei 12,93 Euro ins Visier der Marktteilnehmer. Das Management von Nordex plant für das Jahr 2026 einen Gewinn pro Aktie von 0,92 Euro. Das entsprechende erwartete KGV käme damit aktuell auf 11,45, womit das Papier noch Luft nach oben hätte.

Nordex SE (Tageschart in Euro) Tendenz: