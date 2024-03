HAMBURG (dpa-AFX) - Die Investmentbank Hauck Aufhäuser IB hält die jüngsten Kursverluste der Norma-Aktie für übertrieben und sieht die Zeit für eine Neubewertung gekommen. Nach einer Veranstaltung mit Annette Stieve, der Finanzchefin des Spezialisten für Verbindungstechnik, stufte Analyst Christian Glowa die Aktie von "Hold" auf "Buy" hoch und erhöhte das Kursziel von 18 auf 24 Euro. Damit sieht Glowa laut seiner am Montag vorliegenden Studie ein Aufwärtspotenzial von 55 Prozent.

Die schwächere Gewinnentwicklung der Norma Group seit 2019 habe keinen strukturellen Hintergrund, schrieb er. Vielmehr sei der Rückgang der Gewinne in der Hauptsache auf früheres Missmanagement und Unruhen in der Unternehmensführung zurückzuführen gewesen. Die Bewertung der Aktie signalisiere aber weiterhin verlorenes Vertrauen von Anlegern und Zweifel, ob das Unternehmen jemals wieder zur früheren operativen Profitabilität zurückkehren könne. Dies resultiere aus einer nur begrenzten Sicht auf eine nachhaltige Margenerholung, einem trüben Umfeld im Bereich Automobile sowie der Tatsache, dass Norma in den vergangenen fünf Jahren eine Reihe von Gewinnwarnungen veröffentlicht habe.