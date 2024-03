Mit einem Umsatzwachstum von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr im vierten Quartal erlebte der Index das zweite Quartal in Folge mit Gewinnwachstum. Insbesondere die Sektoren Kommunikationsdienste, Nicht-Basiskonsumgüter, Versorger und Informationstechnologie zeigten sich mit einem signifikanten Gewinnwachstum – angeführt von Schwergewichten wie Meta und Amazon .

Einige Unternehmen wie Illumina und Uber Technologies übertrafen die Erwartungen deutlich, während andere wie Citigroup und Truist Financial enttäuschten. Trotz der Herausforderungen durch hohe Zinsen blieb die Arbeitslosigkeit niedrig, und die Hoffnung auf eine weiche Landung trieb den Aktienmarkt an, insbesondere im Bereich der Technologieunternehmen, die sich mit generativer KI beschäftigen.

Analysten sind optimistisch und erwarten für das erste Quartal 2024 ein weiteres Gewinnwachstum von 3,6 Prozent und für das gesamte Jahr ein Plus von elf Prozent. Trotzdem ist der Markt teuer, mit dem S&P 500, der laut FactSet mit dem 20,4-fachen der erwarteten Zwölf-Monats-Gewinne gehandelt wird. Energie- und Versorgeraktien bieten im Vergleich dazu attraktivere Bewertungen.

Obwohl die Analysten ihre Gewinnschätzungen für das erste Quartal und das Geschäftsjahr 2024 leicht nach unten korrigiert haben, liegt der Rückgang FactSet zufolge unter den historischen Durchschnitten der vergangenen Jahre. Dies könnte darauf hindeuten, dass trotz der Sorgen um eine mögliche Konjunkturverlangsamung oder Rezession, die Marktexperten weiterhin auf Wachstum setzen. Interessanterweise ist der Rückgang der Gewinnprognosen für das erste Quartal geringer als in den vergangenen Jahren, was die anhaltende Zuversicht in die Marktstärke widerspiegele.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

