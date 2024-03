Damit setzt sich ein seit nunmehr einem Niveau von 414,50 US-Dollar aus Anfang November 2021 andauernder Abwärtstrend unvermindert fort, nach Auflösung der Erholungsbewegung aus 2023 setzt Tesla wieder zu Verlusten an. In diesem Jahr wurde zudem noch erfolgreich eine bärische Flagge auf der Unterseite aufgelöst, was weitere Abschläge sehr wahrscheinlich macht.

2023‘er Tiefs locken