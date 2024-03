Das große Fondsvolumen eröffnet Flaggschifffonds Anlagemöglichkeiten, die kleinere Fonds nicht zur Verfügung stehen. Zudem sind sie meist breit investiert, was der Risikostreuung zugutekommt. Gleichzeitig kann es eine Herausforderung für das Fondsmanagement sein, in ausreichend große, vielversprechende Anlagen zu investieren. Ändern sich die Marktbedingungen, kann es für große Fonds zudem eine Herausforderung sein, ihre Zusammensetzung schnell zu ändern. Von Vorteil ist aber, dass die Flaggschiffe oft über genug Liquidität verfügen, um bei sich bietenden Chancen schnell zugreifen können.

Auch auf die laufenden Kosten für Anlegerinnen und Anleger kann die Fondsgröße einen Einfluss haben. Wie sie sich konkret auswirkt, ist aber unterschiedlich. Im günstigen Fall profitieren Anlegerinnen und Anleger von einem Skaleneffekt, der auftritt, weil die Kosten auf viele investierte Menschen umgelegt werden können. Allerdings haben die Gigafonds zum Teil auch höhere Managementkosten, da die Manager größere Beträge verwalten.

Die größten Fonds am deutschen Markt

Wir haben für Sie unsere Datenbank durchforstet nach den dem Volumen nach größten Aktien-, Misch- und Rentenfonds, die am deutschen Markt verfügbar sind. (Stand: 07.03.2024)

Aktienfonds

Der größte Aktienfonds ist der Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund (ISIN: LU0119620416). Er verwaltet derzeit ein Fondsvolumen von 20,45 Milliarden Euro. Bei der Anlage investiert das Management-Team zu mindestens 70 Prozent in Unternehmen aus Industrieländern, deren Geschäftsmodell auf immateriellen Vermögenswerten – wie beispielsweise Markennamen, Urheberrechten und Vertriebsmethoden – basiert. Das unabhängige Rating-Haus Morningstar verleiht dem Fonds fünf von fünf möglichen Sternen sowie fünf von fünf Nachhaltigkeits-Globen. Die Performance ist mit einer Wertsteigerung von 63,81 Prozent über die vergangenen fünf Jahre beachtlich – der Aktienfonds konnte damit seine Peergroup schlagen.

Auf Platz zwei der größten Aktienfonds liegt der DWS Top Dividende (ISIN: DE0009848119), der gleichzeitig der größte Dividendenfonds am deutschen Markt ist. Die Auswahl der Titel fürs Portfolio erfolgt anhand der Marktkapitalisierung und der Dividendenerwartung. Die Dividendenrendite des Fonds liegt laut Fondsgesellschaft seit Auflage bei durchschnittlich 4,0 bis 4,5 Prozent. Das derzeitige Fondsvolumen liegt bei 19,54 Milliarden Euro. Mit einer Wertsteigerung von 27,77 Prozent über die vergangenen fünf Jahre konnte lag er performancetechnisch etwas unter seiner Peergroup. Nichtsdestotrotz konnte der Fonds im vergangenen Jahr 4,60 Euro pro Anteil an die Anlegerinnen und Anleger auszahlen – ein neuer Rekord –, und Fondsmanager Thomas Schüßler geht auch für das laufende Jahr von einer Steigerung der Ausschüttung aus.

Mischfonds

Der bekannteste der großen Mischfonds ist wohl der Flossbach von Storch Multiple Opportunities (ISIN: LU0323578657). Als flexibler Mischfonds kann er – je nach Marktlage – seine Aktienquote bis auf 100 Prozent hochschrauben. Momentan liegt sie bei knapp 66 Prozent, während etwa 13,5 Prozent in Commodities (wie beispielsweise Gold) und fast elf Prozent in Renten investiert sind. Der Kassenanteil liegt derzeit bei fast zehn Prozent. Mit einem Fondsvolumen von 25,14 Milliarden Euro liegt er aber nur auf Platz zwei der größten Mischfonds. Mit einer Performance von 27,46 Prozent über die vergangenen fünf Jahre schlug er sich besser als seine Peergroup.

Der Allianz GI Income and Growth (ISIN: LU0766462104) ist mit 42,13 Milliarden US-Dollar (entspricht zum aktuellen Kurs etwa 38,67 Milliarden Euro) ist dem Volumen nach derzeit der größte am deutschen Markt verfügbare Mischfonds. Er verfolgt das Ziel, langfristigen Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Unternehmensanleihen und Aktien – zu mindestens 70 Prozent an US-amerikanischen und kanadischen Märkten – zu erwirtschaften. Maximal 70 Prozent des Fonds dürfen in Aktien investiert werden. Derzeit investiert er fast gleichgewichtet in Aktien (knapp 34 Prozent), Renten (gut 30 Prozent) und Wandelanleihen (fast 30 Prozent). Seine Wertsteigerung über die vergangenen fünf Jahre lag bei 29.08 Prozent und damit über der Peergroup.

Rentenfonds

Anleihen hatten es in den vergangenen Jahren schwer – der PIMCO Income Fund (ISIN: IE00B8N0MW85) ist dennoch nicht nur der volumenschwerste Rentenfonds, sondern mit 63,82 Milliarden US-Dollar – ca. 58,57 Milliarden Euro – der größte Fonds der Runde (am deutschen Markt wird er volumentechnisch nur noch von zwei Geldmarktfonds übertroffen). Das Fondsmanagement setzt auf ein breitgestreutes Portfolio festverzinslicher Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten. Während er über die vergangenen fünf Jahre nur 1,18 Prozent zulegen konnte, betrug die Wertsteigerung über die letzten zwölf Monate 5,1 Prozent. Damit lag er über beide Zeiträume je vor seiner Peergroup.

Mit einigem Abstand liegt der AB American Income Portfolio (ISIN: LU0095030564) auf Platz zwei der größten Rentenfonds am deutschen Markt. Das Fondsvolumen liegt derzeit bei 21,67 Milliarden US-Dollar, das entspricht beim aktuellen Kurs etwa 19, 89 Milliarden Euro. Der Fonds investiert in der Regel mindestens 50 Prozent des Vermögens in Investment-Grade-Anleihen, die von staatlichen Emittenten und Unternehmen in den USA begeben werden. Je nach Marktlage kann der Fonds aber auch mehr als 50 Prozent in Anleihen mit niedrigerer Bonität anlegen. Über die vergangenen fünf Jahre erzielte der Fonds eine Wertsteigerung von 10,88 Prozent und konnte damit ebenfalls die Peergroup schlagen.

Fazit: Die Größe allein ist nicht entscheidend

Anlegerinnen und Anleger sollten sich bewusst sein über die Chancen und Herausforderungen, die ein Investment in einen Flaggschiff-Fonds mit sich bringen kann. Es bleibt aber zu sage, dass das Volumen zwar sicherlich einen Einfluss auf die Entwicklung von Investmentfonds hat, aber bei Weitem nicht die einzige – und auch nicht die wichtigste – Kennzahl darstellt.

Autorin: Kerstin Krüsemann, wallstreetONLINE Redaktion, Ressort Anlageprodukte

Der Global Brands Fund A wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 196,6EUR auf Frankfurt (08. März 2024, 13:06 Uhr) gehandelt.