Die Inflation soll im laufenden Jahr weiter abkühlen und 2,3 Prozent erreichen. Bisher waren 2,7 Prozent erwartet worden. Das teilten die Währungshüter am Donnerstag in Frankfurt mit.

"Seit der letzten Sitzung des EZB-Rats im Januar ist die Inflation weiter zurückgegangen. In den jüngsten Projektionen von Fachleuten der EZB ist die Inflation nach unten korrigiert worden, insbesondere für 2024", so die EZB in ihrem Statement. "Der Grund dafür ist vor allem ein niedrigerer Beitrag der Energiepreise. Die Fachleute erwarten nun eine Inflation von im Durchschnitt 2,3 Prozent für 2024, 2 Prozent für 2025 und 1,9 Prozent für 2026."

Deutsche Bank Chefvolkswirt Mark Wall sieht die EZB nach der Entscheidung einen Schritt näher an der ersten Zinssenkung. "Angesichts der Korrekturen an den Prognosen der Experten und der leicht veränderten Formulierung der Erklärung rückt die EZB näher an die erste Zinssenkung heran. Es wird den Markt nicht überraschen, dass die EZB von Sitzung zu Sitzung einen datenabhängigen Ansatz verfolgt", so Wall in seinem Kommentar zur Entscheidung.