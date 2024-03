FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Novo Nordisk nach dem Kapitalmarkttag des Pharmakonzerns von 950 auf 1100 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Veranstaltung habe den Eindruck vermittelt, dass der Hersteller von Diabetes- und Abnehmpräparaten die einzigartige thematische Chance, die sich ihm biete, entschlossen mit beiden Händen ergreife, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.03.2024 / 06:57 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -50,05 % und einem Kurs von 98,40USD auf Nasdaq OTC (13. September 2023, 23:20 Uhr) gehandelt.