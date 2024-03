Gold auf Allzeithoch bei 2.178 $/oz

Tagesbericht vom 11.03.24



Der Goldpreis verbessert sich am Freitag im New Yorker Handel von 2.165 auf das neue Allzeithoch von 2.179 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong wenig verändert und notiert aktuell mit 2.178 $/oz um 31 $/oz über dem Niveau vom Freitag. Die nordamerikanischen Goldminenaktien entwickeln sich seitwärts. Die australischen Werte geben heute Morgen deutlich nach.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Polnischer Außenminister Radoslaw Sikorski: „Soldaten aus Nato-Ländern sind bereits in der Ukraine“. Alle bisherigen Aussagen von westlichen Politikern, dass die Nato-Länder keine Kriegsparteien sind, wären damit falsch.



Prognose: Welche Politiker die Bevölkerung und die Parlamente mutmaßlich belogen haben, wird nicht aufgeklärt und die betroffenen Politiker werden nicht vor ordentlichen Gerichten dafür zur Rechenschaft gezogen.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar auf ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 64.033 Euro/kg, Vortag 63.378 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 24,26 $/oz, Vortag 24,31 $/oz). Platin zeigt sich unverändert (aktueller Preis 916 $/oz, Vortag 916 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 1.007 $/oz, Vortag 1.024 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich seitwärts. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 81,93 $/barrel, Vortag 83,44 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte entwickeln sich seitwärts. Der Xau-Goldminenindex gibt 0,1 % auf 117,36 Punkte nach. Bei den Standardwerten verliert B2 Gold 0,8 %. Franco-Nevada kann 2,7 % zulegen. Bei den kleineren Werten fallen Vista 7,7 % und Asante 5,4 %. Gold Resource ziehen 10,1 %, Belo Sun 10,0 % und Aris 6,6 % an. Bei den Silberwerten geben Santacruz 4,8 %, Excellon 4,6 % und SSR 3,7 % nach. Americas Silver können 12,3 %, Minaurum 9,1 % und Bear Creek 7,3 % zulegen.