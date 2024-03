"Die Genehmigung durch das Helsinki-Komitee ist ein entscheidender Schritt für uns, um die Suche nach einer Heilung für CTCL fortzusetzen, eine seltene und schmerzhafte Krankheit, die als Orphan Disease ein beschleunigtes Zulassungsverfahren erfordern könnte", sagte Prof. Max Herzberg, Chief Executive Officer von Vidac. "Unsere bisherigen Arbeiten deuten darauf hin, dass VDA-1102 und sein Schwesterkandidat VDA-1275 sowohl sicher als auch wirksam bei einer Vielzahl von Krebsarten sind, was Hoffnung auf eine völlig neue Art der Behandlung dieser Krankheiten gibt."

Das Helsinki-Komitee ist ein Ethikkomitee, dessen Verfahren mit den israelischen Gesundheitsvorschriften (medizinische Experimente am Menschen) und den Vorschriften für die Durchführung medizinischer Versuche am Menschen in Einklang stehen. Das Komitee arbeitet in Übereinstimmung mit den harmonisierten internationalen Leitlinien für die gute klinische Praxis (ICH-GCP), die jedes Jahr erneuert werden.

Im Januar berichtete Vidac über Zwischenergebnisse der Phase-2a-Studie, die bei mehr als 50 % der Patienten - 9 von 16 - in einer offenen, placebokontrollierten Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit von VDA-1102 als topische Salbenbehandlung über 12 Wochen bei erwachsenen Patienten mit rezidivierender MF im Stadium 1 einen positiven Vergleich mit der Standardbehandlung mit Mechlorethamin erbrachte.