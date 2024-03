Strategen zufolge kommt die erhöhte Nachfrage vor allem von Zentralbanken, die in den letzten beiden Jahren mehr als 1.000 metrische Tonnen an dem Edelmetall erworben haben, was dem höchsten Wert seit den 1960er-Jahren entspricht. Auch die Nachfrage von Investoren in China ist robust, möglicherweise als Absicherung gegen die schwachen Aktien- und Immobilienpreise. Technisch gelang es durch den Befreiungsschlag über die jüngsten Verlaufshochs zwischen 2.075 und 2.088 ein neuerliches Kaufsignal zu generieren, in erster Linie an das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement um 2.176 US-Dollar. Die aktuelle Aufwärtsdynamik lässt aber Hoffnungen auf einen Folgeanstieg an das nächsthöhere Niveau um 161,8 % hoffen.

Privatanleger machen Kasse