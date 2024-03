Gold auf Allzeithoch bei 2.182 $/oz

Tagesbericht vom 12.03.24



Marketingmitteilung





Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.178 auf das neue Allzeithoch von 2.182 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 2.176 $/oz um 2 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Der Bundesrechnungshof hält die Stromversorgung in Deutschland mittelfristig für nicht gesichert: „Die bisherigen Maßnahmen zur Umsetzung der Energiewende sind ungenügend und bergen gravierende Risiken für die energiepolitischen Ziele“ (Quelle: Bild.de 08.03.24).



Kommentar: An der deutschen Strombörse kostet eine Kilowattstunde Strom 8,6 Cents (Quelle: https://tradingeconomics.com/commodities). Der Verbraucher bezahlt durchschnittlich 42,3 Cents (Quelle: Destatis 12.03.23). Zwischen diesen Preisen liegen die Kosten für das Netz, die Gewinne der Stromkonzerne und die Regierungskunst der Ampel.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar leicht nach (aktueller Preis 63.933 Euro/kg, Vortag 64.033 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber verbessert sich (aktueller Preis 24,38 $/oz, Vortag 24,26 $/oz). Platin kann zulegen (aktueller Preis 933 $/oz, Vortag 916 $/oz). Palladium zeigt sich stabil (aktueller Preis 1.010 $/oz, Vortag 1.007 $/oz). Die Basismetalle steigen um etwa 1 %. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 82,48 $/barrel, Vortag 81,93 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte können zulegen. Der Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,2 % auf 119,99 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Newmont und Kinross jeweils 3,9 % sowie Alamos 2,8 %. Bei den kleineren Werten haussieren Gold Resource 23,9 %, Vista 13,3 % und New Gold 9,9 %. Gabriel bricht nach einem verlorenen Gerichtsstreit um 97,7 % ein. Chesapeake verliert 6,5 %. Bei den Silberwerten können Endeavour Silver 14,5 %, Silvercrest 10,2 % und Mandalay 6,4 % zulegen. New Pacific fallen 13,8 %, Americas Silver 12,3 % und Metallic 10,9 %.

Seite 2 ► Seite 1 von 4