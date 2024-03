Schaut man sich die Rally bei Kryptowährungen und Technologieaktien an, mangelt es derzeit aber sicher nicht an Liquidität. Somit besteht für die Fed eigentlich auch kein Handlungsbedarf, die Zinsen schnell zu senken. Im Gegenteil, sie kann die Füße still und die Geldpolitik restriktiv halten, was andere Anleger wiederum nicht begeistern dürfte. Allerdings dürften die heutigen Inflationsdaten noch nicht final den Ausschlag für die Fed geben, sich auf eine Zinssenkung im Juni festzulegen. Inklusive den heutigen wird es noch vier Mal Inflationsdaten geben, wobei die letzten am gleichen Tag der Sitzung veröffentlicht werden. Die Fed wird am 12. Juni die Zinsen nur senken, wenn die Richtung des Preisdrucks bis dahin nach unten gezeigt hat.

Nach dem Ende des BTF-Programms der Federal Reserve wird es nun spannend, wie stark die letzten Tage des Programms noch von Geschäftsbanken genutzt wurden, um an Kredite zu kommen. Ebenfalls muss man beobachten, ob und in welchem Umfang das als Ersatz zur Verfügung stehende Diskontfenster der Fed genutzt wird. Beide Indikatoren erscheinen später in dieser Woche. Wenn die Banken plötzlich Bedarf an Liquidität anmelden, könnte das neue Unsicherheit am Gesamtmarkt auslösen.