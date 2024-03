Am Vortag hieß es im Insight: "Das Tageshoch bei Silber wurde am Freitag bei 24,63 Dollar erreicht. Dann rutschte Silber wieder etwas ab und ging bei 24,31 Dollar aus dem Handel. Der Aufwärtstrend ist aber weiterhin klar intakt und solange die Ichimoku-Wolke nicht mehr unterschritten wird, ist mit eher weiter steigenden Kursen bei Silber zu rechnen. Der Stopp der Long-Position wird auf 23 Dollar hochgezogen." Bisher hat sich an der Lage zum Vortag nichts geändert. Aktuell zeigt sich Silber im frühen Handel mit einer bullischen Tageskerze bei 24,40 Dollar. Das Kursziel der laufenden Long-Position bleibt bei 25,80 Dollar bestehen.

Trading-Strategie: