Grund für den dramatischen Kursverfall war ein verlorener Rechtsstreit. In dem Prozess ging es um die Rosia-Mine in Rumänien, die Gabriel Resources wieder in Betrieb nehmen und zur größten Tagebau-Goldmine Europas ausbauen wollte. Doch der rumänische Staat, der mit 20 Prozent an dem Projekt beteiligt war, zog sich 2014 nach landesweiten Protesten gegen das Vorhaben zurück. Gabriel Resources verklagte Rumänien daraufhin auf 4,4 Milliarden US-Dollar Schadenersatz. Zuletzt gab es auch innerhalb der rumänischen Regierung Spekulationen, dass Gabriel den Prozess gewinnen könnte. Das Urteil fiel jedoch 2:1 gegen Gabriel Resources aus, könnte aber noch angefochten werden.

Die Aktie war bis vor kurzem eine Wette auf einen möglichen positiven Ausgang des Rechtsstreits. Ein Schadenersatz von 4,4 Milliarden US-Dollar hätte den Wert des Unternehmens bei weitem überstiegen.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

