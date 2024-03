Goldaktien legen weltweit zu

Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.164 auf 2.174 $/oz. Heute Morgen gibt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong nach und notiert aktuell mit 2.169 $/oz um 11 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien können weltweit zulegen.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



US-Verteidigungsministerium unterstützt die Ukraine mit einer „Reihe von taktischen Raketensystemen“ im Volumen von 0,3 Mrd $ (Quelle: N-tv.de 12.03.24).



Nachdem die 10 wichtigsten Unterstützerländer die Ukraine mit 252,3 Mrd $ unterstützt haben (Quelle: https://de.statista.com/infografik/27275/ruestungs-und-waffenhilfezusagen-von-regierungen-an-die-ukraine/), wird diese Hilfe dringend nötig, weil der Ukraine die Munition ausgeht. Quelle: N-tv.de: „Verheerender Munitionsmangel sorgt für Angst bei Ukraine-Truppen“, https://www.youtube.com/watch?v=DeoBLS0gVdQ. Russland hat nach Angaben der US-Regierung bislang 211 Mrd in den Krieg investiert (Quelle: https://www.rnd.de/politik/russland-hat-kriegskosten-von-rund-211-milliarden-us-dollar-KVIZZN6O6BKURGMOPOIYPVKZWU.html).



Kommentar: Bei einem Zinsgewinn von 1,0 % verdienen die Banken an den addierten Hilfen auf beiden Seiten im Volumen von 463,6 Mrd $ bis zur nächsten Währungsreform jährlich 4,6 Mrd $ plus Zinseszins. Vgl. auch Vortrag Edelmetallmesse München, Folie 28: „Finanzkrise 2022. Wir befinden uns jetzt in einem Stadium der permanenten Bankenrettung. Egal ob die Rettungsfonds für das Klima, Corona, die Gaspreisbremse, die Bundeswehr oder den Wiederaufbau der Ukraine aufgelegt werden. Die Banken werden über die Gewinnspanne bei der Vergabe der neuen Kredite permanent gerettet. Neue Rettungspakte „egal für was“ müssen folgen, um den Kollaps der Banken zu vermeiden. Diese Kredite werden nie zurückbezahlt und finanzieren die Banken bis zur Währungsreform“ (Quelle: http://www.stabilitas-fonds.de/files/Vortrag_Muenchen_2022.pdf).





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar leicht zulegen (aktueller Preis 63.712 Euro/kg, Vortag 63.497 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

