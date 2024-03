Volkswagen plant, im Jahr 2027 sein erstes Elektrofahrzeug zu einem Preis von 20.000 Euro einzuführen. "Der Arbeitstitel ist ID.1 und das Fahrzeug ist für 2027 geplant", erklärte Thomas Schäfer, der Markenchef, während der digitalen Jahrespressekonferenz der Volumenmarken des Konzerns, zu denen Volkswagen, Skoda, Seat/Cupra sowie die leichten VW-Nutzfahrzeuge zählen, am Donnerstag. Der Kleinwagen soll das Angebot an Elektrofahrzeugen nach unten erweitern und "bezahlbare Elektromobilität für alle" ermöglichen, betonte Schäfer. Zuerst hatte die Automobilwoche darüber berichtet.

Der Vorstandsvorsitzende des VW-Konzerns, Oliver Blume, sagte diese Woche, dass eine Entscheidung bezüglich des 20.000-Euro-Basismodells noch im Jahr 2024 getroffen wird. "Wir arbeiten konzeptionell an einer Lösung und schließen Partnerschaften in dem Umfeld nicht aus." Dabei wird spekuliert, dass der französische Autobauer Renault als möglicher Partner in Frage kommt.

Die US-Bank JPMorgan hat in der Folge die Bewertung für Volkswagen auf "Neutral" mit einem Zielkurs von 128 Euro festgelegt. Laut dem Analysten Jose Asumendi, der in einer aktuellen Studie seine Einsichten teilte, nimmt Volkswagen aktiv eine Vorreiterrolle ein und tätigt bedeutende Investitionen in den Wandel von traditionellen Verbrennungsmotoren hin zu Elektrofahrzeugen. Obwohl die Früchte dieser Investitionen möglicherweise erst in einem Zeitrahmen von drei bis fünf Jahren vollständig bewertet werden können, wird erwartet, dass sie die langfristige Zukunft des Konzerns bis zum Ende dieses Jahrzehnts sichern.

Anleger honorieren diese Entwicklungen, die Aktie notiert um bis zu 1,6 Prozent höher und gehört damit zu den vier Top-Performern im DAX. Am Mittwoch waren die Titel noch ans Ende des Leitindex gefallen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

