Aktien Frankfurt Dax hält sich zum großen Verfall nahe der 18 000 Punkte Zum großen Verfall an den Terminbörsen haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt keine großen Sprünge gewagt. Die wichtige Marke von 18 000 Punkten im Dax blieb aber in greifbarer Nähe. Gegen Mittag notierte der deutsche Leitindex 0,26 Prozent …