Mit fast 500 Beiträgen seit Montag stand in dieser Woche erneut Newron Pharmaceuticals im Brennpunkt der wO-Community. Der Grund ist eine, am 14.04.24 vermeldete, Kapitalerhöhung. Über die Ausgabe von 750.000 Anteilen konnte Newron Pharma 5.5 Million Euro einsammeln. Der Aktienkurs der italienische Pharmafirma, die sich anschickt mit dem Medikament „Evenamide“ die Therapie von Schizophrenie zu revolutionieren, gab zunächst nach, konnte sich aber schnell wieder erholen. Die wO-Community reagierte jedoch zwiegespalten, da die Kapitalerhöhung für einige User überraschend kam. Schon in wenigen Wochen wird die Veröffentlichung der Ergebnisse einer wichtigen Studie zu Evenamide, welches sich noch in der Testphase befindet, erwartet und daher sorgt der Zeitpunkt der Kapitalerhöhung für einige Irritation. Auch die Tatsache, dass die Aktien zu einem Preis ausgeben wurden, der deutlich unter dem Aktienkurs vom 14.03. lag sorgte für Diskussionen. Hier ein paar Stimmen aus dem wO-Forum zur kürzlichen Kapitalerhöhung von Newron Pharmazeuticals:

Bananatrades: "Dieser Erhöhung wurde 2018 zugestimmt. Wäre interessant wer der ominöse Investor ist. Wurde extra nicht erwähnt. Würde zu viel Aufmerksamkeit erzeugen denke ich."

Dorfleben: "Ein echter Vertrauensbeweis wenn in diesem Stadium jemand CHF 5 Mio. in Newron investiert. Diese KE ermöglicht es Weber den besten Deal für uns Aktionäre rauszuholen. Ohne dabei eine Region verscherbeln zu müssen. Könnte mir vorstellen, dass die KE bereits grösstenteils eingepreist ist."

Fornax: "Das wird nichts mehr hier. Die werkeln munter weiter und kassieren fürstliche Saläre, die Aktionäre sind denen scheissegal. Da wird irgend ein Deal mit einer Noname Pommesbude kommen. Morgen bin ich definitiv raus, Punkt Schluss Amen. Nie wieder Newron und Weber."

D4yw4lk3r: "Das ist für mich ein Schlag ins Gesicht !!! Und zwar nicht weniger ! Werde ne Nacht drüber schlafen - habe grade den Impuls alles zu verkaufen und das Ding zusätzlich zu shorten.

Entgegen ALLER Guidance, die der gute Herr von sich gegeben hat. Suche morgen in aller Ruhe mal sein Zitat aus dem Call raus, wo er darauf verweist "unerpressbar" zu sein.

Und jetzt verwässert man via private Placement zu unterirdischen Konditionen (aus Sicht der Bestandsaktionäre)?! Paar TAGE vor den Zahlen?!

Herr Weber: WHAT THE FUCK???"

Robbi30: "Absolut okay die kleine Kapitalerhöhung. Schafft Handlungsspielraum. Ist bereits von den Aktionären genehmigt worden. Verkaufe keine einzige Aktie."

Fornax: "Er baut zwei Wochen vor der entscheidenden News eine KE raus???? Niemand tut das, ausser die Daten sind schlecht. Macht euch auf etwas gefasst!"

Wetzer1: "Der Blitz soll ihm beim Sch.....treffen🤬"

Tradertobit: "...unglaublich was hier für Leute unterwegs sind die keine Ahnung haben und auch nie eine Ahnung haben werden, wie das Business läuft. Schmeißen Aktien hin obwohl Profis mit 7,33€ dick aufladen. Da über 3% Anteile dürfte der Käufer auch meldepflichtig werden. Für mich ist die Bewertung mit 7,33€ aktuell der "wahre bzw. faire Wert". Darunter wird es nicht mehr stark fallen. Das Geld wird für die Verhandlungen benötigt, egal ob die Daten super, mittel oder schlecht sind. Es wird weitergehen und 7,33€ wird aktuell bezahlt ohne guten Daten auf dem Tisch..."

ANK56: "Weber hat offenbar keine pfannenfertigen Verträge bereit, verstehe ich, ist schwierig im Konditional zu verhandelt. Bei positiven Resultaten ist das Verhandeln wesentlich einfacher, die potentiellen Interessenten werden Schlange stehen! Um sich nicht erpressen zu lassen, wird er Cash brauchen. Offenbar hat er einen Institutionellen gefunden, der auf eigenes Risiko bereit ist, sofort 5.5 Mio EUR zu investieren für eine erste Tranche von 750'000 neue Aktien. Das beruhigt mich ausserordentlich, mit der damit gekauften Zeit wird er im Gutfall für uns Aktionäre einen wesentlich besseren Deal herausholen können. Die damit einhergehende Verwässerung ist bei guten Ergebnissen zu vernachlässigen. Ein Bankkredit hätte uns Aktionäre in der Endabrechnung vermutlich mehr gekostet. Bei unwahrscheinlichen negativen Ergebnissen werden ein grosser Teil der 5.5 Mio sogar Gratisgeld für Weber sein. Weber kann die Resultate aktuell gar nicht kennen, er handelte hier absolut rational und im Sinne von uns Aktionären."

Profi_Biotech: "Wie die KE damals bewilligt wurde. War eine bewilligte KE in 2018 über knapp über 7M Aktien. Damals hiess es klipp und klar, die 7M Aktien gehen nur für Nasdaq Börsengang raus und sonst keinesfalls. Nie und nimmer. Das wurde damals klar so kommuniziert, sonst wäre sie nie bewilligt worden. In den Traktanden steht zuerst die KE und die nächste Position, dass man ADS in USA ausgibt. Das hängt zusammen. Ist nicht weg zu diskutieren. Weber hat das bei jeder Gelegenheit so kommuniziert um die Stimmen für diese unpopuläre Massnahme zu erhalten. Interessant, dass man die jetzt trotzdem ohne Nasdaq verteilt. Das Thema dürfte dadurch erledigt sein. Auch scheint die KE höchst dringend zu sein, sonst hätte man im April an der GV eine neue reguläre beantragen können. Die letzte KE war vor dem Sarizotan-Absturz."

Shakre: "Warum musste die mini-KE genau jetzt ausgeübt werden? Weber hätte, bei gutem Gewissen ggü. den folgenden Ergebnissen, mit steigendem Kurs viel mehr herausholen können. Ausser es sind schon Daten bekannt, dann wars natürlich clever."

D4yw4lk3r: "Fakt ist: es wurde angekündigt KEINE Verwässerung. War eine Lüge. Die Genehmigung damals (wie ein sehr informierter User hier teilte) war mit speziellen Rahmenbedingungen ausgestattet, welche hier "geschickt" umgangen wurden.

KE hätte man ja machen können, aber vorher kommunizieren können WARUM.

Aber Herr Weber hat wohl zu viel zu tun alle möglichen Infos über alle möglichen Kanäle rauszuhauen, anstatt eine anständige IR vorzuweisen.

Und zur Persona Weber wurde sich hier (aus meiner Sicht zu Recht) schon genug ausgelassen.

Bei mir leuchten alle Alarmglocken und sollte morgen keine Erklärung zu der heutigen Aktion kommen, dann fliegen die Anteile aus meinem Depot. Könnt ihr dann gerne "günstig einsammeln"."

Donkel_Okter: "Also 2018 wurde bewilligt, dass es irgendwann mal zu einer KE kommt, die ausschließlich dem Zweck dient ein ADR Listing an der Nasdaq durchzuführen?

Wieso hat man die KE erst jetzt gemacht? Für mich - blauäugig wie ich bin - stellt sich das so dar: Die wollen jetzt an die Nasdaq. Für das Listing machen's ordentlich Wirbel, damit der Preis steigt. Dann kommt noch eine Ankündigung (hoffentlich positiver) Studiendaten (008A) und dann wird anhand des hohen preises ein "guter" Sharedeal ausgehandelt...

Oder aber es gibt nach dem Nasdaq noch eine KE, um mehr Geld für eine längere (Verhandlungs- oder Forschungs-?)Phase einzusammeln."

Magnetfeldfredy: "Meiner Meinung nach bereitet Newron die Bühne für gute Evenamide Ergebnisse und läßt Big Pharma wissen, wir lassen uns nicht unter Druck sezten, haben genug Kohle und Zeit und den besten Deal abzuschließen!"

Autor: Hardy Schilling, Head of Community

Die Newron Pharmaceuticals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,25 % und einem Kurs von 8,50EUR auf Tradegate (15. März 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.