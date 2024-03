NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver, British Columbia - 15. März 2024 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM, OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-go ... - freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung (das "Angebot") aufgestockt und abgeschlossen hat, wodurch ein Bruttoerlös von insgesamt etwa 1.000.020 $ erzielt wurde. Das Unternehmen emittierte 3.571.500 Aktien (die "Aktien") zu einem Preis von 0,28 $ und erzielte damit einen Bruttoerlös von insgesamt 1.000.020 $. Der Nettoerlös wird zur Finanzierung der fortlaufenden Wartung und Instandhaltung sowie des Plans zur Wiederinbetriebnahme der Mine in Sierra Madres zu 100 % unternehmenseigenem, ehemals produzierendem Silber-Gold-Minenkomplex La Guitarra im mexikanischen Bundesstaat Estado de Mexico, 130 km südwestlich von Mexiko City, verwendet werden.

Das Angebot wurde so strukturiert, dass die Befreiung von der Prospektpflicht für börsennotierte Emittenten (die "Befreiung") gemäß Teil 5A des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions (NI 45-106") in Anspruch genommen werden kann, wobei die gemäß der Befreiung ausgegebenen Aktien frei handelbare börsennotierte Aktien sind, die keiner Haltefrist unterliegen. Die Anteile unterliegen nicht den Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

In Verbindung mit dem Angebot zahlte das Unternehmen an einen unabhängigen Vermittler eine Barprovision in Höhe von insgesamt 15.000,30 $, was 1,5 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot entspricht.

Eine geänderte und neu gefasste Angebotsunterlage in Bezug auf dieses Angebot (die "Angebotsunterlage") wurde unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.com und auf https://sierramadregoldandsilver.com hinterlegt.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Registrierung oder eine Ausnahme von den Registrierungsvorschriften vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch dürfen die Wertpapiere in einem Staat verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.