Die Produktion von Vanadiumelektrolyt ist ein wichtiger Meilenstein für VanadiumCorp. Die Anlage Nr. 1 wird Elektrolyte für die Entwicklung unseres ersten Kundenstamms liefern. Gleichzeitig mit der Planung und dem Bau von Anlage Nr. 1 hat das technische Team des Unternehmens eine technische Scoping-Studie für eine Anlage mit einer Kapazität von 4 Millionen Litern pro Jahr erstellt. Nach der Sicherung von Abnahmeverträgen zeigt unsere Scoping-Studie, dass 18 Monate Detailplanung, Beschaffung und Bau erforderlich sind, um Anlage Nr. 2 zu eröffnen.

Die Anlage Nr. 1 des Unternehmens befindet sich in Val-des-Sources (Québec) am Carrefour d‘Innovation sur les Matériaux de la MRC des Sources (CIMMS). Auf der Website des Unternehmens (www.vanadiumcorp.com) sind Fotos der vollständig montierten Anlage zu sehen.

Paul McGuigan, P. Geo., CEO des Unternehmens, erklärte dazu wie folgt: „VanadiumCorp wird mit der Produktion von Vanadium-Elektrolyten für Erstausrüster (OEM) im Midstream-Bereich in die Lieferkette für Vanadium-Flow-Batterien einsteigen. Mit der anfänglichen Produktion von Elektrolyten in Anlage Nr. 1 ist VanadiumCorp auf Kurs, um jährlich bis zu 350.000 Liter Elektrolyte zu produzieren, was ausreichend ist, um ca. 6,8 MWh Elektrizität in VFB-Installationen zu speichern. Das Unternehmen begrüßt Anfragen seitens VFB-Erstausrüstern, die eine zuverlässige, in Kanada hergestellte Quelle für hochreine Vanadium-Elektrolyte suchen.“

Über VanadiumCorp Resource Inc.

Durch unsere Hinwendung zu erneuerbaren Energiequellen findet derzeit eine bemerkenswerte Transformation der weltweiten Energielandschaft statt. Es wird prognostiziert, dass Solar- und Windenergiequellen die Stromerzeugung dominieren werden. Dennoch ist die großvolumige Langzeit-Energiespeicherung (Long-Duration Energy Storage, LDES) von wesentlicher Bedeutung, um auf diese variablen Energiequellen umzustellen und diese zu stabilisieren. Die Vanadium-Flow-Batterie ist die ausgereifteste der LDES-Batterietechnologien. Laut dem MIT (2022) „kann die Technologieplattform für die Flow-Batterie ein breites Spektrum an Chemien integrieren, von welchen die VFB gegenwärtig die am weitesten entwickelte ist, und diese ist einzigartig, da sie in der Lage ist, unbegrenzt und mit kostengünstiger betrieblicher Wartung zu funktionieren.“