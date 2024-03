Gold seitwärts

Tagesbericht vom 20.03.24



Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.155 auf 2.157 $/oz. Heute Morgen zeigt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong wenig verändert und notiert aktuell mit 2.156 $/oz um 1 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Die EU-Kommission plant, die Gewinne aus den eingefrorenen russischen Zentralbankreserven für Waffenlieferungen an die Ukraine zu nutzen (Quelle: Handelsblatt 20.03.24).



Der Weg des Geldes: Das Vermögen der russischen Bevölkerung wird auf westliche Konten einbezahlt. Die EU-Kommission friert das Vermögen der russischen Bevölkerung ein. Mit dem Vermögen der russischen Bevölkerung werden europäische Anleihen gekauft. Mit den Zinsen aus den Anleihen, die mit dem Vermögen der russischen Bevölkerung gekauft wurden, kauft die EU-Kommission Waffen. Mit den Zinsen aus den Anleihen der mit dem Vermögen der russischen Bevölkerung gekauften Waffen, wird die russische Bevölkerung bombardiert.



Grenzregion Belgorod sperrt Ortschaften wegen des anhaltenden Beschusses aus der Ukraine ab (Quelle: Deutschlandfunk 20.03.24).





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 63.776 Euro/kg, Vortag 63.758 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber gibt leicht nach (aktueller Preis 24,85 $/oz, Vortag 24,88 $/oz). Platin fällt (aktueller Preis 889 $/oz, Vortag 905 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 969 $/oz, Vortag 990 $/oz). Die Basismetalle können etwa 1 % zulegen. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 87,17 $/barrel, Vortag 86,72 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte geben nach. Der Xau-Goldminenindex verliert 2,1 % auf 116,8 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Newmont 2,5 % und B2 Gold 2,3 %. Bei den kleineren Werten geben Belo Sun 9,1 %, Gold Resource 7,5 % und Northern Dynasty 7,1 % nach. Snowline kann 7,4 % zulegen. Bei den Silberwerten fallen Excellon 6,3 %, Santacruz 6,0 % und First Majestic 5,6 %. Americas Silver verbessern sich 3,3 % und Metallic 3,1 %.

