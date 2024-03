Die Aktie von Mobileye springt am Mittwoch knapp vier Prozent ins Plus, Volkswagen notiert leicht im Minus.

Die israelische Intel-Tochter Mobileye, ein Vorreiter in der Automobiltechnologie, wird Volkswagen mit Software für Fahrassistenzsysteme ausstatten, die auf den innovativen SuperVision- und Chauffeur-Plattformen basieren. Diese Technologien werden zunächst in den Luxusmarken des Konzerns wie Audi, Bentley, Lamborghini und Porsche eingeführt. Sie umfassen unter anderem automatisierte Überholvorgänge auf mehrspurigen Autobahnen, automatisches Anhalten an roten Ampeln und Unterstützung in Kreuzungen und Kreisverkehren.

"Neue automatisierte Fahrfunktionen steigern signifikant den Komfort und die Sicherheit", betonte Blume. Zudem ist geplant, dass Volkswagen's Softwareeinheit Cariad die Technologien später integriert, um ein vollständiges, hausinternes Softwaresystem zu entwickeln.

Die Kooperation mit Mobileye ist jedoch nur ein Teil der Strategie. Die Wolfsburger arbeiten auch mit anderen Technologiegiganten wie Bosch, Qualcomm und Horizon Robotics in China zusammen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Herbert Diess, der den Fokus auf Eigenentwicklungen legte, setzt Blume auf eine Kombination aus internen Entwicklungen und strategischen Partnerschaften. Dieser Ansatz soll die Herausforderungen überwinden, die bisherige Verzögerungen bei der Einführung neuer Modelle verursacht haben.

Ein herausragendes Projekt der Zusammenarbeit ist die Entwicklung des voll autonom fahrenden Elektro-Bulli ID Buzz, der 2026 als Teil eines Robotaxi-Services in Hamburg starten soll. Darüber will Volkswagen bis Ende des Jahrzehnts mit Cariad und seinen Technologiepartnern ein eigenes Komplettsystem für die kommende Fahrzeugarchitektur SSP entwickeln.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

