Gold auf Allzeithoch bei 2.205 $/oz

Tagesbericht vom 21.03.24



Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.154 auf 2.186 $/oz. Heute Morgen steigt der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit einem neuen Allzeithoch bei 2.205 $/oz um 49 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien ziehen weltweit kräftig an.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Bundekanzler Olaf Scholz kündigt an, die Abhöraffäre „sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufzuklären“ (Quelle: N-tv.de 02.03.24):



Der aktuelle Stand der Aufklärung (21.03.24)



1. Technischer Hintergrund



Der Datenabfluss ist „wahrscheinlich über eine nicht sichere Datenverbindung erfolgt“ (Quelle: Handelsblatt 06.03.24).



2. Beteiligung deutscher Offiziere an der Planung von Angriffen gegen russische Ziele (z.B. Krimbrücke).



„Ein Gespräch zum Taurus-Einsatz wird abgehört und sorgt für Diskussionen. Nun schaltet sich der Generalbundesanwalt ein: Es besteht Verdacht auf „geheimdienstliche Tätigkeit“ (Quelle: ZDF 20.03.24).



3. Verantwortung des Verteidigungsministers für die Beteiligung deutscher Offiziere an der Planung von Angriffen gegen russische Ziele.



Keine Aufklärung



4. Bruch der Verfassung durch Verteidigungsminister Boris Pistorius wegen der Planung von Angriffen auf Ziele im Ausland (Deutschland hat eine Verteidigungsarmee).



Keine Aufklärung



5. Beteiligung von britischen und amerikanischen Soldaten an Angriffen gegen russische Ziele. Die Nato oder Soldaten von Nato-Staaten als Kriegspartei.



Keine Aufklärung





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis steigt der Goldpreis bei einem schwächeren Dollar auf ein neues Allzeithoch (aktueller Preis 64.803 Euro/kg, Vortag 63.776 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

