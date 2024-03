Auch die UBS blieb direkt am Mittwoch neutral und bei einem Kursziel von 110 US-Dollar. Sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr liege der Umsatz unter den Erwartungen, schrieb Analystin Eliana Merle. Während der Fokus der Anleger weiterhin auf Covid-Impfstoffen liege – was für eine Belastung des Aktienkurses sorgen dürfte – seien die Aussichten mit Blick auf die Produkt-Pipeline längerfristig besser.

Deutsche Bank Research hat die BioNTech-Aktie mit "Halten" und einem Kursziel von 110 US-Dollar eingestuft. Das Kursziel liegt rund 22 Prozent über dem Schlusskurs vom Mittwoch. Laut dem Analysten Emmanuel Papadakis könnten die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr eine Herausforderung darstellen, insbesondere in Bezug auf Umsatzentwicklung und operative Kosten.

Die Goldmänner haben ihr Kursziel für BioNTech von 100 auf 91 US-Dollar reduziert. Goldman-Analyst Chris Shibutani merkte in einer am Donnerstag veröffentlichten Analyse an, dass die Einnahmen aus dem Corona-Impfstoffgeschäft im vierten Quartal hinter den Erwartungen zurückblieben. Obwohl die Schätzungen für die Betriebsausgaben höher als vorhergesehen ausfielen, betonte er, dass diese die Entwicklungsaussichten für Krebsmedikamente stützen. Das Kursziel der Goldmänner liegt nur noch 0,9 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs.

Ganz anders sieht es Canaccord Genuity. Das Investmentunternehmen sieht in BioNTech einen Buy-Kandidaten mit einem Kursziel von 171 US-Dollar. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 90 Prozent. Canaccord hebt das Potenzial der Onkologie-Pipeline von BioNTech hervor, die bis Ende 2024 voraussichtlich zehn Wirkstoffe in zulassungsrelevanten Studien haben wird und bis 2030 Zulassungen für zehn Onkologie-Indikationen anstrebt. Mit 17,7 Milliarden Euro an Barmitteln und Sicherheitsinvestitionen zum Jahresende sei BioNTech gut positioniert, um seine klinische Entwicklung durch bevorstehende Katalysatoren in der Spätphase zu unterstützen. Canaccord Genuity weist darauf hin, dass die Breite der Onkologie-Pipeline, die insgesamt Fortschritte macht, wichtiger sei als einzelne Zulassungsergebnisse.

Nach den ersten Anpassungen der Kursziele bieten die Titel laut MarketWatch ein durchschnittliches Kurspotenzial von 29 Prozent in den kommenden zwölf Monaten. Wie unsere wallstreetONLINE-Community die Zahlen einordnet, lesen Sie hier.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Fonds und ETFs kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln!



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.

Die BioNTech Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 91,32USD auf Nasdaq (21. März 2024, 15:50 Uhr) gehandelt.