Neben den üblichen Verdächtigen „Gold“ und „Newron Pharmazeuticals“ beschäftigt in dieser Woche erneut Brainchip Holdings die wO-Community. Der australische Chiphersteller arbeitet an einer KI-Lösung, die ohne Cloud Computing auskommen soll und konnte Anfang März einen neuen Meilenstein vermelden, als der Satellit „Optimus-1“, welcher u.a. auf Branchip Hardware zurückgreift, erfolgreich gestartet wurde. Dieser Satellit nutzt den "Akida" sowie den "ANT61" Chip von Brainchip und dient zur Erforschung autonomer Wartung und Reparatur von Raumfahrzeugen, sowie zum Test von KI-Anwendungen unter den besonderen Bedingungen des Weltraums. Der Kurs des australischen Pennystocks reagiere indes kaum auf den Satellitenstart vom 05.03.2024 und auch die wO-Community ist weiterhin gespalten, was die Zukunft von Branchip Holdings angeht.

Konrador: "Die Geschichte mit dem Fliegen ins All bitte nicht unterbewerten, das ist nicht nur gute Werbung für Brainchip- dieses Segment hat extrem großes Potenzial, in USA haben großen Angst, das die Russen ins All- Satteliten mit Atombomben platzieren, oder Laserkanonen, deswegen wollen tausende Mini SAT-Spionage-Anlagen ins All verteilen, die sollen sich sogar autonom bewegen, und ausweichen können, das sind hier große Investitionen im Spiel und Brainchip Akida ist der einzige Chip der unter Strahlen arbeiten kann. Also der Kuchen wird hier groß sein, dazu Elon Musk setzt auf SAT -Kommunikation, also wenn das gut mit Handys funktionieren sollte, dann nicht nur SAT- Anlagen werden mit Akida Chip ausgestattet, sondern das ganze System - Handys inbegriffen - also Brainchip entwickelt sich weiter- und laut CEO- auf dem letzten Podcast- wollen die alleinständig bleiben, und weiter groß wachsen- also Zeit hier muss man mit investieren- hier entsteht was Großes!"

KHL911: „Weltraum……Geld verdienen…….. Wattn Unfug.

Das ist jetzt ein Gerät indem ein/ein paar Chips von denen drin sind.

Damit verdienste so gut wie nix.“

Weazle2009: „Eieiei, der Optimus1 wo ANT61 mit Akida arbeitet ist ein Reparaturroboter der defekte Satelliten entweder repariert oder aus der Umlaufbahn entfernt. Das von ANT61 gebaute Modul mit AKIDA ist ein Notfallkommunikationsmodul das getestet wird um in Satelliten der neuen Generation verbaut zu werden. Damit kann man schon Geld verdienen. Alleine StarLink hat ca. 6.000 Satelliten die in fünf Jahren zu Weltraumschrott mutieren und ersetzt werden müssen. Und der Schrott muss raus aus der Umlaufbahn.“

Karong: „Sehr schön. Mir sagt das eigentlich nur eins! Der AKIDA wird früher oder später auch in Smartphones eingesetzt. Klar wie Clussbrühe... 🤣🤣"

Investstratrege1980: "Die durchschnittliche Entwicklungszeit der Edge KI Produkte beträgt ca 3,5 Jahre. Der Akida 1000 Chip wurde 2021 auf den Markt gebracht. Brainchip hatte damals die Jahre 2024 und 2025 genannt, in denen die ersten Akida integrierten Produkte auf den Markt kommen werden. ANT61 hatte vor 2 Tagen angekündigt, dass in ca. 2 Monaten der erste neuromorphic Rechner für den Weltraum entwickelt werden soll. Fakt ist, für den Einsatz im Weltraum werden nur die besten Technologien eingesetzt, die unter härtesten Bedingungen zuverlässig arbeiten können."

Huberger: "Da BrainChip nicht über eine eigene Wafer Fertigung noch über eine eigene Chipmontage verfügt, und sämtliche Fertigungsprozesse an Fremdfirmen vergibt, wundert es mich nicht das kein Gewinn übrig bleibt!

Fremdmontage bei der Wafer Produktion ist extrem teuer und die Fremdfirmen werden ja nicht für lau produzieren. Es wundert mich deshalb auch nicht das kein großer Player Interesse an dieser Firma hat. Die Firma besitzt keinen Wert!

Das einzig interessante an BrainChip dürften ihre Patente sein.

Der Chip ist ja nicht schlecht!"

Karong: "Wo sind eigentlich all die Bananen, die erst eine Quelle gebraucht haben, um zu glauben, dass AKIDA in den Weltraum fliegt ??? Achja, es war ja das eklige Klebeband... Nun zeigt sich in aller Deutlichkeit, dass AKIDA nicht nur eine Erfindung ist, sondern tatsächliche Lastproben durchstehen muss. Es zeigt ganz einfach, dass an ein gewisses Potenzial im AKIDA sieht.

Einige würden vielleicht sagen, ja ja. Geld ins Weltall verpulvern. Aber ich sage ganz einfach. Dafür hat man kein Geld und schon gar nicht die Zeit. Nur beste auserwählte Technologie fliegt in den Weltall. Ganz einfach.

Immerhin gibt es nicht 100 andere KI-Chip Unternehmen, die sowas von sich behaupten können. Und wenn ja, sollten diese erst mal aufgezählt werden von den adligen Kritikern."

Aktiencrib: "Entspannt euch! Auch wenn seit ein paar Wochen dauernd und überall im Chip-Bereich von KI-Chips gesprochen wird. Einfach abwarten. Neue Zahlen von Brainchip kommen erst in 3 Monaten. Und Firmen, die Brainchip nutzen, werden das Wort Brainchip aus Geheimhaltungsgründen nicht in den Mund nehmen. Also nochmal, abwarten."

H2OAllergiker: "Leute, was hier abgeht...Akida ist nicht mehr der Goldstandard, wie er vor 5 Jahren noch erschien. Die Links weiter unten zeigen ganz klar, dass andere Unternehmen auch mit Spikes arbeiten, und das ist nicht Akida. irgendwie müssen die BRN Patente also umgangen worden sein, ohne dass dabei die Welt unterging. Ein kritischer User hat das vor Jahren auch mal hier gepostet, dass die Patente auf vollkommen veralteter Technologie von vor 20 Jahren basieren.

Den einzigen Vorteil bei Akida sehen wir derzeit dabei, dass nur Brainchip börsennotiert ist, aber was sagt das wirklich aus?

Und dass es im Weltraum ist...

Der kommerzielle Erfolg daraus ist erstmal überschaubar. Es werden ja keine Millionen von Satelliten bestückt, sondern nach wie vor vorerst geforscht. Und was Akida kann ist veraltet, alleine, da die Forschungsausgaben von BRN keine zig, hunderte oder Milliardenbeiträge beinhalten, wie bei der Konkurrenz. Ich warte, bis die Zahlen das widerspiegeln was den momentanen Wert von BRN betrifft. ganz einfach, und deine Fakten sind keine Fakten. Es sind deine Meinungen, nicht mehr.

Und was ich sagen will ist, dass andere Player mit neuromorpher Technologie parat stehen, und die kommen komischerweise ohne Braunchippatente aus, das ist ja auch logisch.

Die Quelle von Konrador, worauf mein Beitrag eigentlich eingehen sollte, zeigt ja ganz klar, dass Spikes nicht nur von Brainchip genutzt werden.

Demnach kann Brainchip nicht der Alleinherrscher sein. BRN ist nur als erster auf dem Markt, und das mglw. mit veralteter Vorgehensweise. Das sind teils Fakten. Andere spielen auch damit, das sind Fakten. Ihr tut immer noch so als wäre das der heilige Gral für alles, dabei bedeckt es derzeit in dieser Form nur eine Nische, und das ist vollkommen ok, hab ich kein Problem mit.

Eure emotionalen Beiträge und Fakten sind unbrauchbar und Stimmungen, Meinungen, Spekulationen.

Für eine Spekulation gut zu gebrauchen."

Dazu Investstratege1980: "Ich habe nie behauptet, dass Brainchip der Alleinherscher ist. Es gibt einige Player auf dem neuromorphen Markt, ja definitiv. Aber kein anderes Unternehmen hat einen vollständig digitalisierten Chip entwickelt. Schaue dir mal den minimalen Stromverbrauch an. Meine Beiträge sind sachlich, nicht emotional.

Du kannst gerne die Quellen hierzu lesen. Natürlich darf man auch mal seine eigene Meinung dazu äußern, deswegen sind wir ja auch in einem Forum, um uns auszutauschen. Klar ist, dass Brainchip dieses Jahr Umsatz bringen muss, keine Frage. Die Voraussetzungen dafür sind jetzt endlich geschaffen."

Konrador: "Alles braucht seine Zeit- Brainchip ist zweites Nvidia- aber in Neuro-KI Edge Bereich; wir brauchen nur geduldig abwarten mehr nicht, entweder wird Brainchip einzell Big Player in diesem Bereich werden, oder wird übernommen- andere Option sehe ich nicht- die AKIDA Technig ist zu gut um liegen zu lassen!!!!, die Partnerschaften sind zu gut- um keine Früchte zu geben, und dieses Aufgebaute Spinnen-Netzt ist einfach Mega- in diesem ECO- System- also Leute warten ist die Zauberwort und Geduld."

Cluss74: "Ich wünsche keinem hier im Forum das jemand sein investiertes Geld verliert, aber man muss auch mal den Tatsachen ins Auge sehen!

Die (BrainChip) schreiben nur Verluste und es scheint sich auch die nächsten Jahre nicht zu bessern! Wenn ein großer Player wirklich Interesse an BrainChip hätte wären sie schon längst aufgekauft worden, auch über eine feindliche Übernahme!

Die würden das nicht mal aus der Portokasse bezahlen sondern aus der Kaffeekasse."

Bikkibear: "Niemand, der hier mit ein wenig Verstand mitliest, vergleicht Nvidia mit BrainChip. Nvidia deckt Bedarfe, BrainChip weckt sie. Das ist ein langer, schwieriger und äußerst risikoreicher Weg, den man mitgehen kann - oder auch nicht. Ein Vergleich schließt sich mMn aus, da sich beide in unterschiedlichen Marktsegmenten bewegen. Einzig ein Vergleich des Weges zum Erfolg ist statthaft und darf von den Investierten mit Verlaub geträumt werden."

-5,41 % -5,67 % -23,50 % +78,99 % -27,57 % -55,13 % +91,32 % +91,32 % +153,50 % ISIN:AU000000BRN8WKN:A14Z7W Intraday

5 Tage

1 Monat

3M

1 Jahr

3J

5J

10J

Max

Autor: Hardy Schilling, Head of Community