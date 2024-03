In einer am Samstag veröffentlichten Studie der US-Investmentbank Goldman Sachs bekräftigte das Analystenteam sein Jahresziel für den US-Gesamtmarktindex S&P 500 von 5.200 Punkten – aus dem Handel gegangen ist der Leitindex am Freitag nach leichten Verlusten mit 5.234 Punkten. Demnach sieht Goldman Sachs für US-Aktien eigentlich kein Potenzial mehr.

Die Betonung liegt auf "eigentlich", denn mit Rücksicht auf die gegenüber den Bären schonungslose Rallye der vergangenen Monate und des anhaltend hohen Momentums halten sich die Analysten der Investmentbank eine Hintertür offen: Im Bull-Case könnte der S&P 500 bis zum Jahresende sogar auf 6.000 Punkte klettern und sich damit gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag um weitere 14,6 Prozent verteuern.

Ihr Kursziel von 5.200 Punkten bekräftigten die Analysten mit der Begründung, dass sowohl der aktuelle Wachstumspfad der US-Wirtschaft und damit der Unternehmensgewinne als auch die in diesem Jahr zu erwartenden Leitzinssenkungen bereits vollständig eingepreist wären.

S&P 500 im Bull-Case: 6.000 Punkte!

Weiter verweist das Team um Chefstratege David Kostin, dass der S&P 500 im Hinblick auf das für dieses Jahr erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits oberhalb der 90. Perzentile (seit 1990) liege. Nur in zehn Prozent aller Fälle sei der US-Markt im Hinblick auf die zu erwartenden Unternehmensgewinne in den vergangenen 30 Jahren also noch teurer bewertet gewesen.

Sollte dieses Szenario bis zum Jahresende anhalten und sich keine Rückkehr oder Abkühlung bis zum langfristigen Medianwert ergeben, könne der S&P 500 bis 6.000 Punkte steigen, so Kostin weiter. Als möglichen Katalysator für ihren Bull-Case sehen die Analysten vor allem ein anhaltend hohes Momentum bei Mega-Cap-Aktien, angetrieben von überproportional stark steigenden Unternehmensgewinnen etwa bei Microsoft und Nvidia.

Keine Blase, da Fokus auf Profitabilität

Eine Bewertungsblase sieht man Goldman Sachs unterdessen noch keine. Von der Tech-Rallye 2021, die viele unprofitable oder nur wenig ertragsstarke Unternehmen in ungeahnte Höhen schnellen lies, sei man derzeit weit entfernt – weil Anleger und Investoren dieses Mal auf besonders ertragsstarke Aktien setzen würden. Stelle man einen weiteren Kursanstieg des (nach Marktkapitalisierung gewichteten) S&P 500 von zehn Prozent in Rechnung, wäre dieser mit dem 23-fachen seiner zukünftig erwarteten Gewinne bewertet.

Für diesen Fall hat David Kostin ein Kursziel von 5.800 Punkten modelliert. Sollte sich am Markt in den kommenden Monaten ein Stimmungsumschwung zeigen, etwa aufgrund sich verschlechternder Wirtschaftsdaten und neuen Rezessionsrisiken, sieht Goldman Sachs einen Bear-Case von 4.500 Punkten, was 14 Prozent unter dem aktuellen Niveau läge.

Fazit: Optimismus hat Konjunktur

Der Chefstratege von Goldman Sachs, David Kostin, sieht den US-Gesamtmarktindex S&P 500 auf dem aktuellen Niveau von etwa 5.200 Punkten fair bewertet. Sein Team hat allerdings weitere Jahresendziele modelliert, darunter auch einen Bull-Case, für den Fall, dass sich der S&P 500 weiter am oberen Ende seiner Bewertungsspanne aufhält. In diesem Szenario hält Goldman Sachs 6.000 Punkte für möglich. Das entspricht einem Potenzial von etwa 15 Prozent.

Ähnlich optimistisch sind derzeit viele Wall-Street-Analysten – auch weil über die Mega-Cap-Unternehmen hinaus viele Aktie noch Luft nach oben haben und deutlich unter ihren bisherigen Kurs- und Bewertungsdurchschnitten liegen, wie in diesem Bericht zu lesen ist.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

