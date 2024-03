Der SU7 wird laut Reuters in zwei Versionen angeboten, eine mit bis zu 668 km und eine mit bis zu 800 km Reichweite, was die Reichweite des Tesla Model S übertrifft. Dies markiert Xiaomis Einstieg in den Elektrofahrzeugmarkt, als Reaktion auf die stagnierende Nachfrage nach Smartphones. Xiaomi plant, innerhalb von zehn Jahren 10 Milliarden US-Dollar in die Automobilbranche zu investieren, und hat bereits die Genehmigung der chinesischen Behörden erhalten.

Die Produktion erfolgt in einem Werk in Peking mit einer Jahreskapazität von 200.000 Fahrzeugen. Zu den engsten Konkurrenten gehört BYD. Der chinesische Elektroautohersteller BYD senkte laut Reuters jüngst den Einstiegspreis für eine neue Version seiner Elektrolimousine Seal. Sobald Xiaomis SU7 auf die Straßen kommt, könnte sich die Lage auf dem ohnehin schon umkämpften Elektroautomarkt weiter zuspitzen.

Das mittlere Kursziel für die Xiaomi-Aktie liegt laut FactSet bei umgerechnet 2,23 Euro. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von knapp 30 Prozent. Wobei 26 von 31 Analysten das chinesische Tech-Papier mit Buy oder Overweight bewerten. Schätzungen zufolge könnte sich das Kurs-Gewinn-Verhältins für das laufende Jahr auf 21,7 belaufen und bis zum Jahr 2026 auf 17 verbessern.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

