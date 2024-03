Der auf PC- und Konsolenspiele sowie Merchandise-Produkte spezialisierte Einzelhändler GameStop wird am Dienstagabend seine Quartalszahlen vorstellen. Schon vorher macht die Meme-Aktie ihrem Namen alle Ehre: Mit einem Plus von über 15 Prozent gehörte das Papier zu einem der größten Gewinner am gestern nur wenig bewegten Gesamtmarkt.

Üblicherweise bewegen sich die Aktien derjenigen Unternehmen, die während des Meme-Stock-Hypes im Januar 2021 vor allem im berüchtigten Reddit-Forum r/wallstreetbets im Zentrum der Aufmerksamkeit standen, oft ähnlich.

Die Rallye in der Aktie von GameStop war am Montag aber ein singuläres Ereignis. Mit Kursgewinnen von 0,25 Prozent verhielt sich etwa AMC Entertainment völlig unauffällig. Auch bei anderen Aktien mit hoher Leerverkaufsquote, die größte Gemeinsamkeit von Meme-Aktien, herrschte weitestgehend ein ruhiger Handel.

Privatanleger zocken wieder – mit Hunderttausenden Dollar!

Da es aus dem Unternehmen selbst keine Neuigkeiten gab, ist die wahrscheinlichste Erklärung für die kräftigen Kursgewinne das erneute Interesse vieler Privatanleger, die sich vor den Zahlen in der Aktie engagieren wollen. Am Optionsmarkt ist eine Kursbewegung von fast 24 Prozent eingepreist – das kann sich im Erfolgsfall für hohe Trading-Gewinne verbürgen, insbesondere beim Einsatz von Derivaten.

Tatsächlich zeigt ein Blick in r/wallstreetbets mindestens drei in den vergangenen Tagen prominent gewordene Beiträge zu Trading-Positionen in GameStop: User SpecificShip3208 hat einen Verbraucherkredit in Höhe von 20.000 US-Dollar aufgenommen, um zusammen mit bereits vorhandenen Mitteln insgesamt 5.000 Aktien sowie einige Optionen kaufen zu können.

//assets.wallstreet-online.de/_media/22033/2024/03/26/gme-26032024-2-1.jpg

Auch die User Mehmeto360 und CEO_OF_SPY haben sich in der Aktie engagiert. Während Mehmeto360 vergleichsweise bescheidene 10.400 US-Dollar in insgesamt 50 Optionskontrakte "investiert" hat, engagierte sich CEO_OF_SPY gleich mit 380.000 US-Dollar, die nach dem Kursplus vom Montag auf 450.000 US-Dollar angewachsen sind.

//assets.wallstreet-online.de/_media/22033/2024/03/26/gme-26032024-4.jpg

Fazit: Tun Sie sich das nicht an!

Mehr als drei Jahre nach dem Hype um als Meme-Aktien bekannt gewordene Papiere wie GameStop, AMC Entertainment und Blackberry können sich Privatanleger noch immer für besonderes risikoreiche Trading-Positionen in diesen Papieren begeistern – zumindest unmittelbar vor den Quartalszahlen.

Das hat in der Aktie von GameStop, das am Dienstagabend seinen Geschäftsbericht präsentieren wird, zu Kursgewinnen von über 15 Prozent geführt. Mit dazu beigetragen haben dürften hunderttausendfach abgerufene Beiträge im Subreddit r/wallstreetbets.

Angesichts der anhaltend schwierigen Geschäftslage, das Unternehmen erwartet einen Umsatzrückgang von acht Prozent sowie einen Gewinn von 0,30 US-Dollar pro Aktie, handelt es sich bei GameStop um kein seriöses Investment. Anleger sollten Abstand wahren und sich das Spektakel vom Spielfeldrand aus ansehen. wallstreetONLINE wird für Sie berichten!

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion