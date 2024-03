Aroundtown will für 2023 keine Dividende zahlen - Aktie unter Druck Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown will für das abgelaufene Jahr die Dividende ausfallen lassen. Der Verwaltungsrat habe entschieden, der Hauptversammlung am 26. Juni keine Zahlung an die Aktionäre vorzuschlagen, teilte das Unternehmen am …