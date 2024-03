Seit dem Debüt vergangene Woche hat die Reddit-Aktie um 92 Prozent zugelegt. Es war der erste Börsengang eines Social Media Unternehmens seit Pinterest im Jahr 2019. Mehr als 35 Millionen Reddit-Aktien haben am Dienstag den Besitzer gewechselt. Am Tag des Börsengangs waren es 48,7 Millionen gewesen, wie CNBC berichtet.

Die Analysten von New Street Research sind die ersten, die eine neutrale Bewertung für das Unternehmen abgeben, "nachdem die Aktie auf den Mond gestiegen ist", so die Analysten in einer Notiz am Dienstag. Sie haben ein Kursziel von 54 US-Dollar und "erwarten Volatilität bis zum ersten Ergebnisbericht". New Street rechnet im Mai mit dem Earningsbericht von Reddit. Insidern ist es untersagt, Aktien zu verkaufen, bis die Sperrfrist nach dem Börsengang 180 Tage nach dem Angebot abläuft.

Laut sei ein Gewinn aus der OpenAI-Datenlizenzierung "in die Aktie eingepreist ist". Anleger würden demnach davon ausgehen, dass Reddit profitiert, wenn es einen Lizenzvertrag mit dem ChatGPT-Hersteller abschließt. Die Investoren erwarten, dass ein solcher Deal "bald abgeschlossen wird", da OpenAI-CEO Sam Altman eine bedeutende Beteiligung an Reddit besitzt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens ist bis zum Börsenschluss am Dienstag auf etwa 12,3 Milliarden US-Dollar angestiegen. Altmans Aktien sind fast 800 Millionen US-Dollar wert.

Obwohl das Kerngeschäft von Reddit die Online-Werbung ist, hat das Unternehmen auf die Datenlizenzierung als potenzielle große Einnahmequelle hingewiesen. Die Federal Trade Commission führt jedoch eine Untersuchung des Datenlizenzierungsgeschäfts von Reddit durch. "Auf den ersten Blick scheint dies relativ harmlos zu sein, aber es könnte ein Überhang sein", so die Analysten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

