Deutsche Bank: Mehrjahreshoch

Aufgrund einer Empfehlung von Morgan Stanley erreichten die Aktien der Deutschen Bank am Mittwochvormittag mit 14,766 Euro das höchste Niveau seit 2018. Im laufenden Jahr haben die Papiere aus Frankfurt mit einem Kursanstieg von fast 19 Prozent etwa doppelt so gut abgeschnitten wie der Dax.

Die Analystin Giulia Aurora Miotto signalisiert mit ihrem Kursziel von 18 Euro jedoch weiterhin ein erhebliches Potenzial, auch nach der bereits überdurchschnittlichen Entwicklung im Vergleich zur Branche. Sie ist der Ansicht, dass die Ertragsdynamik und die Fortschritte bei den Kosten laut ihrem optimistischen Ausblick auf den Quartalsbericht am Markt noch unterschätzt werden. Mit Blick auf das Vorsteuerergebnis liegt sie bis 2025 klar über dem Konsens.

Renk: Aktie steigt

Der Hersteller von Antriebslösungen für militärische und zivile Anwendungen, verzeichnete im Geschäftsjahr 2023 erneut ein Wachstum. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent auf 926 Millionen Euro (von 849 Millionen Euro im Jahr 2022).

Der Auftragseingang erreichte über alle Unternehmenssegmente und Regionen hinweg ein Allzeithoch von fast 1,3 Milliarden Euro (im Vergleich zu 987 Millionen Euro im Jahr 2022), wobei der Gesamtauftragsbestand einen Rekordwert von 4,6 Milliarden Euro erreichte. Das EBIT der RENK Group AG erhöhte sich auf 150 Millionen Euro (von 144 Millionen Euro im Jahr 2022).

Basierend auf diesen Ergebnissen wird der Hauptversammlung am 26. Juni 2024 vorgeschlagen, eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2023 auszuschütten.

Susanne Wiegand, Vorstandsvorsitzende der RENK Group AG, kommentierte: "Das starke Umsatzwachstum und der hohe Auftragseingang unserer Segmente im vergangenen Geschäftsjahr spiegeln die anhaltende Nachfrage nach unseren Produkten und technologischen Lösungen wider. Der weltweit hohe Bedarf an modernster militärischer Ausrüstung gibt uns Rückenwind und wird auch in Zukunft ein wesentlicher Treiber für unser Wachstum sein."

SMA Solar: Prognose bestätigt

Der Vorstand des Produzenten von Wechselrichtern stellt sich auch für das Jahr 2024 auf ein weiteres Wachstum ein. Die Prognose wurde bestätigt und sieht unverändert einen Umsatz von 1,95 bis 2,20 Milliarden Euro für das laufende Jahr vor. Dies steht im Vergleich zu einem Umsatz von 1,90 Milliarden Euro im abgelaufenen Jahr. Im besten Fall würde dies ein Umsatzplus von 15,5 Prozent bedeuten, jedoch würde es nicht an den Sprung vom Vorjahr heranreichen, als SMA Solar den Umsatz um 79 Prozent steigerte.

Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und auf immaterielle Vermögensgegenstände) wird zwischen 220 und 290 Millionen Euro erwartet. Diese Prognose entspricht einer deutlichen Kontraktion im Vergleich zu den 311 Millionen Euro, die das Unternehmen 2023 verdient hatte. Das Unternehmen konnte sein Ergebnis im vergangenen Jahr um mehr als das Vierfache auf 225,7 Millionen Euro steigern.

H&M: Überraschung

Der zweitgrößte börsennotierte Modehändler der Welt übertraf die Erwartungen für den operativen Gewinn im ersten Quartal, da der Umsatzrückgang geringer ausfiel als erwartet. Der schwedische Konzern verzeichnete einen operativen Gewinn von 2,08 Milliarden Kronen (196 Millionen Dollar), was einem Anstieg von 725 Millionen entspricht und deutlich über den von den Analysten in einer LSEG-Umfrage erwarteten 1,43 Milliarden lag.

Der Umsatz sank um 2 Prozent, was jedoch über den Erwartungen der Analysten lag, während der Umsatz zu Beginn des zweiten Quartals um 2 Prozent stieg, was auf eine stärkere Nachfrage nach Kleidung und Accessoires hinweist.

"Die Umsätze des Quartals haben sich im Februar mit den gut aufgenommenen Frühjahrskollektionen allmählich verbessert, was ein positives Zeichen dafür ist, dass wir auf dem richtigen Weg sind", sagte CEO Daniel Erver, der seit zwei Monaten im Amt ist.

Die Herausforderung für Erver wird darin bestehen, zu zeigen, dass H&M den Gewinn steigern und gleichzeitig den Umsatz wieder auf Wachstumskurs bringen kann.

H&M hat erklärt, dass es im Laufe dieses Jahres eine operative Gewinnmarge von 10 Prozent erreichen möchte.

Merck: US-Gesundheitsbehörde gibt grünes Licht

Die Freigabe eines vielversprechenden Medikaments durch die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat die Aktien von Merck & Co im nachbörslichen Handel beflügelt. Jetzt hat Merck die Erlaubnis erhalten, mit der Vermarktung von Sotatercept zu beginnen. Das Medikament, das unter dem Namen Winrevair auf den Markt kommt, ist zur Behandlung einer seltenen und gefährlichen Form von Bluthochdruck bestimmt. Experten prognostizieren, dass das Medikament ein großer Erfolg werden könnte.

Apple: Entwicklerkonferenz steht

Im üblichen Stil wird Apple im Juni einen Einblick in neue Software und Dienste gewähren. Der Technologieriese hat seine Entwicklerkonferenz WWDC vom 10. bis 14. Juni angesetzt. Auf der WWDC (Worldwide Developers Conference) stellt Apple traditionell neue Funktionen für seine Geräte vor. Diesmal wird voraussichtlich Künstliche Intelligenz im Fokus stehen.

Idee des Tages: Mota-Engil - kommt die Aktie wieder in Fahrt Der portugiesische Baukonzern hat in rund fünfzig Ländern Bauprojekte entwickelt und ist auf drei Kontinenten (Europa, Afrika und Lateinamerika) vertreten, wo es seine technische Kompetenz und seinen guten Ruf beim Bau verschiedener Infrastrukturen wie Straßen, Autobahnen, Flughäfen, Häfen, Dämmen und Eisenbahnstrecken unter Beweis stellt. Die Aktie von Mota-Engil war 2023 mit Abstand der beste Wert im PSI und ist auch im ersten Quartal der beste Wert den der portugisische Leitindex zu bieten hat. Die Portugiesen haben ihren Nettogewinn für 2023 dank eines Rekordumsatzes mehr als verdoppelt. Die hohe Nachfrage hat den Auftragsbestand auf den Rekordwert von 13 Milliarden Euro ansteigen lassen.

Der Nettogewinn erreichte 113 Millionen Euro bei einem Umsatzanstieg von 46 Prozent auf 5,55 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg um 55 Prozent auf 837 Millionen Euro, während die EBITDA-Marge von 14 auf 15 Prozent stieg. Im laufenden Jahr liegt das geschätzte KGV bei 16 und die geschätzte Dividendenrendite bei 3,70 Prozent. Das durchschnittliche Kurziel der Analysten liegt bei 5,85 Euro. +0,21 % +1,14 % -11,68 % +23,57 % +220,72 % +239,25 % ISIN: PTMEN0AE0005 WKN: 896770 Intraday

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

