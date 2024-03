FRANKFURT (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag der verkürzten Karwoche bleibt der Dax in der Nähe seines Rekordhochs. In der ersten Handelsstunde gewann er 0,15 Prozent auf 18 505,08 Punkte. Die vergangenen sieben Handelstage hatte er jeweils im Plus geschlossen. Seine Bestmarke vom Vortag steht bei 18 511 Punkten.

Für den Monat März zeichnet sich aktuell ein Gewinn von 4,7 Prozent ab, für das erste Quartal sogar ein Plus von 10,5 Prozent. Erwartungen an baldige Zinssenkungen in der Eurozone und in den USA, wo sich zudem die Wirtschaft in robuster Verfassung zeigt, sind die entscheidenden Gründe für steigende Kurse. In den vergangenen Tagen sprangen immer mehr Investoren auf, um die Hausse nicht zu verpassen. Gewinnmitnahmen bislang aus.