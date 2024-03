Die Aktie von Energiekontor musste heute deutliche Kursverluste hinnehmen. Das Papier des Wind- und Solarparkprojektierers fiel am Vormittag zeitweise um fast 13 Prozent auf 62,10 Euro. Im späten Handel am Donnerstag liegt die Aktie immer noch knapp zehn Prozent im Minus. Seit Jahresbeginn hat die Aktie damit gut ein Fünftel an Wert verloren.