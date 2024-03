Der Trend zu Spot-ETFs trieb die Marktkapitalisierung von Bitcoin auf circa 1,4 Billionen US-Dollar – ein Wert, der mit dem Edelmetall Silber vergleichbar ist. Seit Jahresanfang verzeichnete Bitcoin einen Anstieg von über 60 Prozent, ein Wachstum, das sich auf den gesamten Kryptomarkt mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,6 Billionen US-Dollar erstreckt. Während Bitcoin weiterhin den Ton angibt, werfen laut DZ Bank Altcoins mit innovativen Technologien und Lösungen ihren Hut in den Ring, um dem Platzhirsch Konkurrenz zu machen.

Die Einführung von Smart Contracts markiert eine der Neuerungen, die das Potenzial von Altcoins unterstreichen. Diese selbstausführenden Verträge ermöglichen eine Vielzahl neuer Anwendungen der Blockchain-Technologie, indem die Vertragsbedingungen direkt in den Code integriert werden. Zusätzlich würden alternative Blockchain-Projekte bedeutende Fortschritte in Bereichen wie Energieeffizienz und Transaktionsvolumen bei niedrigeren Gebühren zeigen, was die Diskussion um Skalierbarkeit, Dezentralität und Sicherheit - das sogenannte Blockchain-Trilemma - weiter anheizt.