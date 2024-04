Steigende Renditen haben den Anlegern an der Wall Street gestern die österliche Stimmung verdorben. Sie sind inzwischen konservativer geworden als die US-Notenbank selbst, was ihre Erwartungen hinsichtlich sinkender Zinsen in diesem Jahr angeht. Während die Fed insgesamt 75 Basispunkte an Senkungen prognostiziert, sieht der Markt mittlerweile nur noch 65 Basispunkte. Das ist eine scharfe Wende, vergleicht man dies mit über 100 erwarteten Basispunkten, die noch vor wenigen Wochen aufgerufen wurden. Immer mehr wird ein Szenario befürchtet, in der sich die US-Wirtschaft überhaupt nicht nennenswert abkühlt. Der Anstieg des ISM-Index über die Schwelle von 50 deutet sogar die Möglichkeit einer erneuten Wachstumsbeschleunigung an.

Auch in China wurden gestern Daten zur Industrie veröffentlicht. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex zeigte den höchsten Stand seit einem Jahr. Während zu starkes Wachstum in den USA im Moment negativ aufgefasst wird, freuen sich chinesische Anleger über die guten Zahlen. Sie machen es wieder etwas wahrscheinlicher, dass die chinesische Regierung ihr Fünf-Prozent-Wachstumsziel in diesem Jahr vielleicht doch erreichen kann. Der Hang Seng ist seit dem Tief am 22. Januar um fast 20 Prozent gestiegen. Anleger glauben an die Bodenbildung der Aktien in Hongkong.