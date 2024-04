Die Goldnotierungen markieren einen Rekord nach dem anderen – aktuell werden 2.337 US-Dollar für eine Feinunze bezahlt (31,1 Gramm). Die Gründe sind vielschichtig: Da ist zunächst die Hoffnung auf sinkende Zinsen, die das an sich ertragslose Gold noch attraktiver macht – allerdings sind die Zinsen aktuell zumindest in den USA noch immer hoch und die starke Konjunktur verschiebt den Zeitpunkt der Senkungen nach hinten. Zudem kaufen die großen Zentralbanken, allen voran China, fleißig weiter – laut World Gold Council im Februar im neunten Monat in Folge. Auch die diversen geopolitischen Krisen – von Russland/Ukraine über den mittleren Osten bis Taiwan/China – dienen Analysten zur Erklärung des Preisanstiegs. Und nicht zuletzt nutzen Trader das Momentum, also die Trendstärke, für ihre Positionierungen. Mit dem Aktionär Best of Gold Miners Index-Zertifikat (DE000DA0AAY4) können Anleger auf die Top-Goldproduzenten weltweit setzen und von steigenden Goldpreisen, aber auch den Dividenden der Unternehmen profitieren.

9 Goldminen-Unternehmen aus USA und Kanada