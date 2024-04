Die Kombination aus starker Automobilproduktion und dem Wachstum von Elektrofahrzeugen in China könnte die Schwäche auf den westlichen Märkten ausgleichen, was sich unter anderem in der jüngsten Schwäche von Tesla widerspiegele, so die Schweizer.

Darüber hinaus sieht es laut der Großbank für die Smartphone- und PC-Branche vielversprechend aus. Die Erholung im Smartphone-Segment scheine an Fahrt zu gewinnen, mit einem Verkaufsanstieg um 8,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr im Februar, wovon zum Beispiel BE Semiconductor Industries (Besi) profitiert– heißt es in dem Bericht.

Die Preisgestaltung bleibe jedoch ein kritischer Faktor. Obwohl ein Rückgang der Durchschnittspreise erwartet wurde, zeigen aktuelle Daten eine relative Stabilität der Preise, was auf eine robuste Preisstruktur hinweise. Die Märkte sind jedoch sensibel gegenüber jeglichen Anzeichen einer negativen Trendwende.

Bezüglich der Mid-Cap-Sektoren empfehlen die Schweizer eine selektive Herangehensweise, da trotz starker Auftragsbücher die Bewertungsniveaus herausfordernd bleiben. Dennoch könnte die Berichterstattung des 1. Quartals einen signifikanten positiven Impuls für die Branche darstellen.

Trotz grundsätzlicher Zustimmung zu ASM International und Besi bewerten die Analysten beide aufgrund des weniger attraktiven Risiko-Ertrags-Verhältnisses als neutral. Infineon und STMicroelectronics werden zum Kauf empfohlen, nicht zuletzt wegen eines Wendepunkts in der Branche und trotz Bedenken hinsichtlich des China-Risikos. "Wir sind weiterhin der Meinung, dass dieses kurzfristig nur geringe Risiken birgt. Die aktuellen chinesischen OEM-Modelle, in die Infineon integriert ist, sowie die Qualitätslücke, die weiterhin zwischen Infineon und den lokalen Zulieferern besteht, sollten in den nächsten Jahren einen Puffer bieten", so die Erklärung. Nordic Semiconductor wird auf Neutral hochgestuft, während Aixtron, Melexis und Siltronic abgestuft wurden.

Ein Kursziel von 46 Euro bekommt Infineon von der UBS. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von 40 Prozent. Infineon wird derzeit mit einem 12-Monats-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,5 gehandelt, was die Aktie aus Expertensicht ebenfalls attraktiv macht. STMicroelectronics erhält ein Kursziel von 52 Euro. Demnach sind noch rund 33 Prozent Luft nach oben drin beim Kurs. STMicroelectronics wird derzeit mit dem 12,7-fachen des Jahresgewinns gehandelt. Die neuesten Finanzergebnisse gibt Infineon dann am 7. Mai preis, STMicroelectronics am 25 April.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!