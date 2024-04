Morgan Stanley geht sogar davon aus, dass der Preis für Kupfer bis zum vierten Quartal des Jahres auf 10.500 US-Dollar pro Tonne steigen könnte, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 12 Prozent darstellt. "Die Hoffnung auf eine steigende Nachfrage nach Kupfer für generative KI und Rechenzentren treibt die Investoren in Kupfer vor dem Hintergrund eines begrenzten Angebots", betonen die Experten.

Das macht Kupfer so wertvoll: Neben seiner Bedeutung in der digitalen Infrastruktur wird Kupfer auch als Wirtschaftsindikator gesehen, da es umfassend in Bau und Industrie verwendet wird. Es ist zudem ein Schlüsselelement in der Herstellung von Elektrofahrzeugen und findet Einsatz in Batterien, Kabeln und Ladestationen.

Für Investoren, die sich für den Kupfersektor interessieren, könnte der Global X Copper Miners ETF von Interesse sein. In den vergangenen 4 Wochen ist er um nahezu 20 Prozent gestiegen. Unter den empfohlenen Aktien sticht Solaris Resources mit einem erwarteten Kurspotenzial von über 200 Prozent und einer Kaufempfehlung von 100 Prozent hervor. Filo Mining folgt mit einem Kurspotenzial von 25 Prozent und einer Kaufempfehlung von 92 Prozent – so CNBC. Investoren, die breiter in den Sektor einsteigen möchten, könnten auch den Sprott Copper Miners ETF oder den iShares Copper and Metals Mining ETF in Betracht ziehen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

