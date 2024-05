Der Verpackungsspezialist Gerresheimer aus Düsseldorf hat mit der Ankündigung der Übernahme von Bormioli Pharma in Italien für Aufsehen gesorgt. Die Übernahme, die mit 800 Millionen Euro bewertet wird, soll Gerresheimer breiter aufstellen und die Kapazitäten in der Herstellung pharmazeutischer Primärverpackungen erweitern. Die Aktien des Unternehmens stiegen nach der Ankündigung um fast 12 Prozent, was eine deutliche Erholung von vorherigen Tiefstständen darstellt. Analysten wie James Vane-Tempest von Jefferies und David Adlington von JPMorgan sehen in der Übernahme ein großes Potenzial zur Steigerung des Gewinns je Aktie um über 10 Prozent im ersten Jahr.

Die Übernahme wird als strategischer Schachzug angesehen, um die Nachfrage anzukurbeln und das Pharmageschäft von Gerresheimer zu stärken. Vor der Ankündigung der Übernahme hatte die Aktie unter schwachen Zahlen von Konkurrenten und einer nachlassenden Dynamik im Sektor gelitten. Analysten hatten bereits zuvor auf das Kurspotenzial von Gerresheimer hingewiesen und die Aktie als unterbewertet bezeichnet.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Overweight" belassen und sieht die Übernahme als positiv für das Unternehmen. Die Telefonkonferenz nach der Ankündigung gab dem Management die Gelegenheit, die Jahresziele zu bekräftigen. Die Übernahme könnte Gerresheimer helfen, Schulden abzubauen und das Unternehmen weiter zu stärken.

Insgesamt wird die Übernahme von Bormioli Pharma als wichtiger Schritt für Gerresheimer angesehen, um das Pharmageschäft auszubauen und die Position des Unternehmens auf dem Markt zu festigen. Die Euphorie an der Börse nach der Ankündigung spiegelt das Vertrauen der Anleger in die Zukunft von Gerresheimer wider.

Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,10 % und einem Kurs von 106,9EUR auf Tradegate (24. Mai 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.