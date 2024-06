(neu: Stellungnahme Boehringer Ingelheim, Kurse)



WILMINGTON/BRENTFORD (dpa-AFX) - Mehrere große Pharmakonzerne müssen sich wegen möglicher Krebsrisiken des Medikaments Zantac in den USA vor Gericht verantworten. Etwa 75 000 Verbraucher haben dort Klage gegen die Unternehmen erhoben, die das Mittel gegen Sodbrennen einst hergestellt hatten. Betroffen sind Pfizer aus den USA, GSK aus Großbritannien, Sanofi aus Frankreich und der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim aus Deutschland. Vor allem für die Aktien von GSK ging es nach den Neuigkeiten am Montag an der Börse deutlich abwärts.

In London verloren die GSK-Papiere zeitweise zehn Prozent an Wert. Am Nachmittag lagen sie noch mit rund neun Prozent im Minus. Die Aktien von Sanofi büßten in Paris zuletzt moderate 0,6 Prozent ein. Die Pfizer-Papiere verloren im vorbörslichen US-Handel rund ein halbes Prozent.