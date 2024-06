Düsseldorf (ots) -



- Mobilfunknetzausrüster und 5G-Vorreiter Ericsson hat mehr als 6.500 Early

Adopter in 13 Städten zu möglichen KI-Szenarien in den 2030er Jahren befragt.

- Early Adopter glauben, dass vier von fünf Verbraucher*innen in den 2030er

Jahren KI nutzen werden, um wichtige Entscheidungen zu treffen.

- Befragte nehmen an, dass die erfolgreichsten Innovatoren der Zukunft

diejenigen sein werden, die KI-Ratschläge ignorieren.



Filme mit digitalen Kopien deiner Freunde, Zukunftssimulationen, digitale

Assistenten und KI-gesteuerte Schönheitsoperationen sind nur ein paar der

Möglichkeiten, wie künstliche Intelligenz (KI) den Alltag in den 2030er Jahren

beeinflussen wird, so die von Ericsson (NASDAQ: ERIC) befragten

Technologie-Early-Adopter.







2030s - the AI-Powered Future" erfasst die Antworten von 6.500 Early Adoptern in

13 Städten weltweit zu KI- Zukunftsszenarien in den 2030er Jahren.



Die befragten Personen glauben, dass etwa 80 Prozent der Verbraucher*innen ab

2030 künstliche Intelligenz für lebensverändernde Entscheidungen wie den Kauf

von Häusern oder Aktien nutzen könnte. Auch Veränderungen des Lebensstils auf

Basis von Gesundheitssimulationen seien denkbar.



Zudem sind die Befragten der Meinung, dass KI die Fähigkeiten von Kindern

fördern kann und damit eine wichtige Rolle bei der Kinderbetreuung spielen wird.

Auch bei der Sicherung von Arbeitsplätzen könnte KI eine entscheidende Rolle

einnehmen.



Im Rahmen der Untersuchung wurden die Early Adopter außerdem gebeten, 120 Ideen

für digitale Dienstleistungen in 15 unterschiedlichen Bereichen zu bewerten. Die

Bereiche umfassten unter anderem Mode, Unterhaltung, Berufsleben und

Verhaltenssimulationen.



Die Ergebnisse legten eine große Spaltung zwischen den befragten Personen offen.

Auf der einen Seite gab es "KI-Enthusiast*innen", die Begeisterung, Freude und

Hoffnung in Bezug auf künstliche Intelligenz empfinden. Auf der anderen Seite

gab es auch "KI-Skeptiker*innen, die Furcht und Angst im Zusammenhang mit der

Technologie empfinden.



In der Studie wird deutlich, dass selbst mehr als 60 Prozent der größten

Enthusiast*innen glauben, dass sie in den 2030er Jahren nicht die volle

Kontrolle darüber haben werden, wie KI ihr Leben beeinflussen wird.



Diese Zahl steigt auf über 70 Prozent bei denjenigen, die KI bereits heute

nutzen und skeptisch sind, was die künftige Rolle von KI angeht.



Rund 37 Prozent der KI-Enthusiasten*innen und 27 Prozent der KI-Skeptiker*innen



