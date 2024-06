Vancouver, British Columbia - 4. Juni 2024 - Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-royalty-co ... ) (NYSE American: GROY) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die bereits angekündigte Akquisition eines Kupfer-Streams (der „Stream“) auf dem Silberprojekt Vares („Vares“), das von einer Tochtergesellschaft der Adriatic Metals plc betrieben wird und sich in Bosnien und Herzegowina befindet (die „Transaktion“), abgeschlossen hat.

David Garofalo, Chairman und CEO von Gold Royalty, kommentierte: „Der Abschluss dieser Transaktion festigt weiter unseren Ausblick auf ein starkes Wachstum des freien Cashflows im Jahr 2024 und darüber hinaus. Wir glauben, dass Vares ein außergewöhnliches Asset ist, das unser robustes Portfolio an Royalties auf langlebigen und kostengünstigen Projekten in erstklassigen Bergbauregionen ergänzt. Wir freuen uns darauf, dass unsere operativen Partner die Erwartungen in die unseren Beteiligungen zugrundeliegenden Assets erfüllen und sich unser Ertragswachstumspotenzial herauskristallisiert.“

Gemäß der Transaktion erwarb das Unternehmen den Stream von OMF Fund III (Cr) Ltd. („OMF“), einem von Orion Mine Finance Management LP verwalteten Unternehmen, für 50 Millionen USD, die bei Abschluss der Transaktion durch die Zahlung von 45 Millionen USD in bar und die Ausgabe von 2.906.977 Stammaktien des Unternehmens an OMF beglichen wurden.

Im Zusammenhang mit der Transaktion schloss das Unternehmen die bereits angekündigte Änderung seiner Kreditvereinbarung mit der Bank of Montreal und der National Bank of Canada ab, durch die die bestehende besicherte revolvierende Kreditfazilität um 5 Millionen USD aufgestockt wurde. Die Fazilität umfasst jetzt eine besicherte revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 30 Millionen USD mit einer Akkordeonfunktion, die unter bestimmten Bedingungen eine zusätzliche Verfügbarkeit von 5 Millionen USD vorsieht.

Über Gold Royalty Corp.

Gold Royalty Corp. ist ein auf Gold fokussiertes Royalty-Unternehmen, das kreative Finanzierungslösungen für die Metall- und Bergbauindustrie anbietet. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, in qualitativ hochwertige, nachhaltige und verantwortungsvolle Bergbaubetriebe zu investieren, um ein diversifiziertes Portfolio von Edelmetall-Royalties und Streaming-Beteiligungen aufzubauen, die langfristig überdurchschnittliche Renditen für unsere Aktionäre erzielen. Das diversifizierte Portfolio von Gold Royalty umfasst derzeit in erster Linie Net-Smelter-Return-Royalties auf Goldliegenschaften in Nord-, Mittel- und Südamerika.

