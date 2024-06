Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- Stadt Villingen-Schwenningen und Infener geben Startschuss für den Bau eines20-MW-Hub für die Produktion von grünem Wasserstoff- Die dezentrale Erzeugung von jährlich bis zu 2.000 Tonnen grünem Wasserstoffist geplant- Potenzielle Abnehmer sind regionale Logistik-, Verkehrs- undIndustrieunternehmen, darunter der Logistiker NoerpelEine Millioneninvestition platziert Villingen-Schwenningen auf der bundesweitenWasserstoff-Landkarte. Die Infener AG, Vorreiter in der Produktion vondezentralen und nachhaltigen Wasserstofflösungen für regionale Industriepartner,hat heute gemeinsam mit Oberbürgermeister Jürgen Roth (CDU) den Startschuss fürden Bau eines innovativen H2-Hubs in Villingen-Schwenningen gegeben. Der Hubwird auf einer Fläche von etwa 10.000 m² im Industriegebiet Salzgrube entstehen.Ab 2026 soll die Anlage sukzessive eine Elektrolysekapazität von bis zu 20Megawatt (MW) erreichen und jährlich etwa 2.000 Tonnen grünen Wasserstoffproduzieren. Der Hub beginnt die Produktion im Jahr 2026 mit einer5-MW-Elektrolysekapazität und wird über einen Zeitraum von fünf Jahren auf 20 MWhochskaliert, um den Energiebedarf der regionalen Logistik-, Verkehrs- undIndustriebranche dezentral, effizient und umweltfreundlich zu decken. Das Designdes Hubs wurde vom Hamburger Architektur- und Design-Büro Hadi Teheranientworfen. Die Projektbetreuung vor Ort übernimmt das ArchitekturbüroSchleicher. Die Investitionen für den Hub belaufen sich voraussichtlich auf 45Millionen Euro.Oberbürgermeister Jürgen Roth betont: "Wasserstoff ist ein zentraler Baustein inder Energieversorgung der Zukunft. Für Städte, Unternehmen und öffentlicheEinrichtungen. Dafür braucht es dezentrale Lösungen und Investitionen. Diekommende Ansiedlung des H2-Hubs ist eine solche Lösung! Sie ist konkreteKlima-Politik: für die Stadt Villingen-Schwenningen, für die Raumschaft vonSchwarzwald, Alb und Bodensee. Wir freuen uns, dass Villingen-Schwenningen alsOberzentrum jetzt seine Vorreiterrolle im Bereich der Produktion und Versorgungvon Wasserstoff forcieren kann."Vor dem Hintergrund, dass die Industrieregion voraussichtlich vor dem Jahr 2040nicht an die überregionale Wasserstoffpipeline angebunden wird und aktuelleStudien den Wasserstoffbedarf bis zum Jahr 2030 68 % höher einschätzen (ca.94-125 TWh) als 2023 erwartet (56 TWh), sind Dezentralität und regionaleUnabhängigkeit wesentliche Bestandteile der regionalen Wasserstoffstrategie.Infener CEO und Co-Founder Joel Vogl erklärt: "Unser Hub nutzt die überschüssigeerneuerbare Energie in Villingen-Schwenningen, um grünen Wasserstoff zuproduzieren und direkt vor Ort für industrielle Prozesse oder die