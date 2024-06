DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 10. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Der von der New Media Academy organisierte 1 Billion Followers Summit hat eine Reihe von Ankündigungen für seine mit Spannung erwartete dritte Ausgabe bekannt gegeben, darunter die Einführung neuer Botschafter, ein Finanzierungsprogramm und eine 1-Million-Dollar-Auszeichnung für zweckorientierte Inhalte.

Die Ankündigung erfolgt im Anschluss an die vorbereitenden Sitzungen, die vom 6. bis 8. Juni in den Emirates Towers in Dubai stattfanden. Bei den Treffen, an denen mehr als 25 Experten aus aller Welt und Autoren von Inhalten teilnahmen, wurde ein umfangreiches und interessantes Programm für die neue Ausgabe unter dem Motto "Content for Good" (Inhalte für das Gute) erstellt, die vom 11. bis 13. Januar 2025 stattfinden wird.