Die US-Arbeitsmarktdaten sind für die Notenbank Fed die maßgebliche Entscheidungsgröße, anhand derer die Zinspolitik bestimmt wird. Ein weiter robuster Arbeitsmarkt, wie Daten vom Freitag belegen, machen baldige Zinssenkung in den USA unwahrscheinlicher. Anfang des Jahres ging der Markt noch von bis zu sechs Senkungen aus, nun hofft man auf lediglich eine in diesem Jahr. Diese neuen Erkenntnisse decken sich auch mit dem Kursverlauf des deutschen Leitbarometers DAX, dieser ist nach einem Rekordhoch bei 18.892 Punkten Mitte Mai in einen flachen Abwärtstrend übergegangen und auf 18.400 Punkte zurückgefallen. Kurzfristig tut sich der Index mit der ehemaligen Nackenlinie einer vorausgegangenen SKS-Formation bei 18.633 Punkte noch schwer. Erst ein Sprung darüber würde wieder Aufwärtspotenzial an die obere Trendkanalbegrenzung um 18.810 Punkten freisetzen, aber erst darüber dürfte ein Ansturm auf 19.000 Punkte starten. Solange auf der Unterseite der Bereich um 18.365 Punkten bärischen Attacken standhält, gibt es auch keinerlei Hinweise auf weitere Verluste. Diese würden sich erst darunter einstellen und das Barometer auf 18.200 Zähler talwärts drücken. Alles in allem ist aber noch keine eindeutige Entscheidung seitens der Marktteilnehmer gefallen.

Aktuelle Lage