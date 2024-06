Bad Homburg vor der Höhe/Frankfurt am Main (ots) - Zukunftssicherer Aufbau und

Betrieb von E-Ladeterminals aus einer Hand



Einfaches Stromtanken mit allen gängigen Paymentangeboten



Fiserv mit der Marke TeleCash präsentiert sein E-Mobility-Gesamtkonzept mit

Ladesäulen und Payment-Lösungen auf der Power2Drive Europe, Stand: B6.377. Die

internationale Fachmesse für Ladeinfrastruktur und Elektromobilität findet vom

19.-21. Juni 2024 in München statt. Händler und andere Geschäfte mit eigenen

Parkplätzen oder Parkplatzbetreiber nutzen die Lösung von TeleCash from Fiserv,

um eine oder mehrere E-Ladeterminals aufzubauen und zu betreiben. Inklusive

gesetzeskonformer Bezahlterminals, beispielsweise einer kosteneffizienten

Bezahlstation für mehrere E-Ladesäulen. Das 360°-E-Mobility-Paket von TeleCash

berücksichtigt neue Regulierungen wie AFIR.









Europaweit gilt jetzt AFIR (Verordnung über den Aufbau der Infrastruktur für

alternative Kraftstoffe), die die bisherige Ladesäulenverordnung (LSV) in weiten

Teilen ersetzt. Betreiber öffentlich zugänglicher Ladesäulen müssen damit

punktuelles Aufladen anbieten, also die Möglichkeit, ohne vorherigen

Stromvertrag zu laden und zu bezahlen. Entscheidend dabei: Für neu gebaute

Ladesäulen ist die punktuelle Kredit- oder Debitkartenzahlung Pflicht, wenn die

DC-Ladesäule eine Ladeleistung von 50 kW oder mehr hat. Bei diesen E-Ladepunkten

reicht ein QR-Code als elektronisches Zahlungsmittel nicht aus. Wer bereits

Terminals mit Debit- und Kreditkartenbezahlangebote von TeleCash

(https://www.telecash.de/bezahlloesungen-fuer-e-ladesaeulen/) nutzt, ist auf der

sicheren Seite. AFIR schafft wichtige, europaweit einheitliche Regelungen.

E-Charging wird einfacher, da zu viele unterschiedliche, oft

benutzerunfreundliche Bezahloptionen entfallen.



E-Ladeterminals aus einer Hand: 360°-Konzept mit professionellem

E-Mobilitätsnetzwerk



TeleCash from Fiserv bietet ein schlüsselfertiges 360°-Konzept und ein

professionelles E-Mobilitätsnetzwerk für den Aufbau und Betrieb einer

Ladesäuleninfrastruktur. Damit profitieren Handel, Restaurants oder

Dienstleister wie Fitnessstudios von E-Charging-Lösungen ohne Mehraufwand.



5 Schritte zu schnellen und sicheren E-Ladesäulen



1) Analyse, Beratung, und Projektsteuerung



2) Fördermittelakquise



3) Konzeption der physischen Ladesäule und der Hintergrundsysteme bis hin zur

Eichrechtskonformität



4) Implementierung und 24/7 Services



5) Bezahldienstleistungen und E-Ladesäulenmanagement für eine

360°-Bezahlfunktion



Kostengünstig: Ein Bezahlpunkt für mehrere Ladesäulen



Mehrere E-Ladesäulen auf einem Parkplatz dürfen von einem zentralen



