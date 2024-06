Der erfolglose Ausbruchs über die obere Keilbegrenzung bestehend seit Ende März dieses Jahres sowie die Kursmarke von grob 182,00 Euro ist in einem ersten Anlauf gescheitert. SAP setzte in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts zurück und fand dort offenbar einen tragfähigen Boden vor. Im gestrigen Handelsverlauf konnte die Aktie wieder deutlich zulegen und attackiert offenbar in den nächsten Stunde erneut die laufende Begrenzung. Sollte diesmal ein nachhaltiger Anstieg über die Kaufmarke von X Euro gelingen, könnte endlich mittelfristiges Kurspotenzial an 207,05 Euro freigesetzt werden und den Weg für mittelfristige Long-Positionen ebnen. Geht es dagegen unter ein Niveau von 173,95 Euro abwärts, würde die zuletzt gerissene Kurslücke mit einem Abschlag auf 171,82 Euro geschlossen werden. An der charttechnischen Keil-Formation würde dies allerdings nichts ändern.

Trading-Strategie: