Die Verhandlungen über den Verkauf des Stromnetzes von Tennet in Deutschland an den Bund sind gescheitert. Die Bundesregierung konnte die geplante Transaktion aufgrund von Haushaltsproblemen nicht durchführen. Tennet sucht nun nach anderen Geldquellen und plant, öffentliche oder private Kapitalmärkte anzuzapfen. Die Bundesregierung signalisierte ihre Bereitschaft, alternative Lösungen zu unterstützen. Trotz des Scheiterns der Verhandlungen hält Tennet an seinen Investitionsplänen in Deutschland fest und wird dabei vom niederländischen Staat unterstützt.

Die Kosten des Netzausbaus in Deutschland waren für den niederländischen Staat zu hoch, weshalb Tennet den Wunsch nach einer Übernahme seines deutschen Übertragungsnetzes durch den Bund geäußert hatte. Die gescheiterten Verhandlungen werfen ein Licht auf das Investitionsklima in Deutschland und die Notwendigkeit einer Wirtschaftswende, so der FDP-Energiepolitiker Michael Kruse.