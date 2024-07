Köln (ots) - Die REWE Group verlängert den Vertrag mit Digital&TechnolgieVorstand Christoph Eltze bis 2029. Eltze wurde zum 1. Juli 2022 in den REWEGroup Vorstand berufen und zeichnet dort seitdem verantwortlich fürDigitalisierung und Technologie. Zuvor war Eltze als Bereichsvorstand HandelDeutschland bereits verantwortlich für Digital, Customer & Analytics und IT.Lionel Souque, CEO der REWE Group, erklärte dazu: "Christoph Eltze treibt imVorstandsteam den für unsere Geschäftsmodelle sehr bedeutenden BereichDigital&Technologie engagiert voran und schafft damit wesentlicheVoraussetzungen für Innovationen, mehr Effizienz und gruppenweite Synergien aufdiesem strategisch wichtigen Feld. Er steht als Teil unseres Vorstandsteams fürLeidenschaft und Kompetenz. In der bisherigen, bewährten Zusammenarbeit sind wirzu einem eingespielten Team geworden und setzen auf Kontinuität. DemAufsichtsrat der REWE Group danke ich sehr herzlich für das Vertrauen, das eruns damit entgegenbringt."REWE Group-Aufsichtsratsvorsitzender Erich Stockhausen sagt: "Unser Unternehmenhat sich in den vergangenen Jahren rasant entwickelt. Zahlreiche Innovationen imGroßen und im Kleinen haben unsere stationären Geschäftsmodelle positivvorangebracht und zugleich völlig neue Formate geschaffen. DerVerantwortungsbereich von Christoph Eltze ist dabei ein entscheidender Treiber,den wir mit dieser Entscheidung weiter stärken. Im Sinne genossenschaftlichenDenkens setzen wir auf unser erfolgreiches Vorstandsteam, das sein Engagementund seine Kompetenz mit erfolgreicher Arbeit in den vergangenen Jahren bereitsunter Beweis gestellt hat."Für Presse-Rückfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation,Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: mailto:presse@rewe-group.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52007/5813035OTS: REWE Group