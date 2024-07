WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag mit Kursgewinnen geschlossen. Der Leitindex ATX zeigte sich über weite Strecken im Minus, schaffte dann aber am Nachmittag den Vorzeichenwechsel und stieg um 0,32 Prozent auf 3.660,10 Punkte. Es war der vierte Gewinntag in Serie für das Aktienbarometer. Der marktbreite ATX Prime stieg um 0,22 Prozent auf 1.830,72 Einheiten. Das europäische Börsenumfeld schloss hingegen klar im Minus.

Die Meldungslage zu Einzelwerten blieb in Wien den ganzen Tag über mager, von Analystenseite gab es Neuigkeiten für UBM. Die Erste Group hat das Kursziel für die Aktien des Immobilienentwicklers von 30 auf 28 Euro gesenkt. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde gleichzeitig bestätigt. Der Kurs der Aktien drehte nach Verlusten im Eröffnungshandel ins Plus und kletterte um 1,4 Prozent auf 21,40 Euro nach oben.